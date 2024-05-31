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Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

вчера, 19:00
Тухель и Мбаппе
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Неймар
Неймар
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Кавани Эдинсон
Кавани Эдинсон
Нападающий

Вспоминаем все конфликты с участием будущего форварда мадридского «Реала».

На любой работе всегда рано или поздно возникает ситуация, когда кто-то с кем-то ругается, это вполне нормально, главное, чтобы стороны помирились как можно быстрее. А в футболе в раздевалке собирается более двадцати крепких мужчин, каждый из которых хотел бы доминировать на поле. И в такой ситуации могут возникнуть даже драки. Скоро Мбаппе станет футболистом «Реала», за свою карьеру Килиан поиграл всего лишь за три коллектива — «Монако», ПСЖ и сборную Франции, но и там он уже успел насобирать коллекцию скандалов. Давайте постараемся вспомнить их все.

Оливье Жиру (сборная Франции)

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

В 2020 году самый результативный футболист в истории сборной Франции был не слишком доволен Килианом. Жиру считал, что Мбаппе отдает мало пасов своим партнерам по команде.

Вот что сказал по этому поводу Мбаппе:

Я говорил с Оливье Жиру. Все знают, что произошло. Это правда, что меня это немного задело. Дело скорее в том, что он сказал это публично, а не в том, что он так думает. Я видел его в раздевалке, в глаза он мне ничего не сказал.

В итоге Жиру поступил очень мудро — первым пошел на примирение. Он специально садился рядом с Килианом в столовой на сборе, пытался шутить с ним, и в результате это сработало — напряжения больше нет.

Леонарду Жардим и Андреа Раджи («Монако»)

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

В 2017 году Мбаппе исключили из состава «Монако» из-за драки с одноклубником Андреа Раджи. Тогдашний тренер «Монако» Леонарду Жардим приказал Килиану уйти с поля после стычки, но Мбаппе этого не сделал. В итоге на другое поле ушла вся команда, оставив нашего героя одного. Позже нападающего некоторое время не включали в заявку клуба на матчи Лиги 1, а потом он перебрался в ПСЖ.

Весь основной состав ПСЖ

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

Прошлым летом, после объявления о намерении покинуть Париж по окончании контракта, Мбаппе был исключен из основы ПСЖ — его отправили в дубль. После одной из тренировок француз раздавал автографы болельщикам и якобы пошутил, что с его приходом теперь в дубле ПСЖ больше талантов, чем в основной команде.

Неймар и Эдинсон Кавани (ПСЖ)

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

После истории выше Мбаппе все же вернулся в основной состав ПСЖ, но, как и следовало ожидать, на этом скандалы с участием Килиана в Париже не прекратились.

Парижане играли с «Монпелье», Килиан не смог реализовать пенальти, через некоторое время «Пари Сен-Жермен» получил право на еще один одиннадцатиметровый удар — Мбаппе хотел снова пробить, но у него мяч отобрал Неймар. Француз обиделся и не праздновал этот гол. А затем якобы просил продать Неймара. Говорят, что они до сих пор не помирились. Любопытно, что в 2017 году исполнить пенальти Килиану не дал Кавани, после чего в раздевалке у них случился конфликт.

Луис Энрике (ПСЖ)

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

Несколько месяцев назад Луис Энрике решил заменить Мбаппе в перерыве, а Килиану это не понравилось. Вместо того чтобы сидеть на скамейке запасных после замены, француз сделал несколько фото с болельщиками, а затем пошел к своей маме и сел рядом с ней на трибуне, чтобы досмотреть игру.

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

Томас Тухель (ПСЖ)

Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

Во времена Томаса Тухеля в Париже немец решил заменить Мбаппе при счете 5:0 с «Монпелье». Килиану это не понравилось. Он прошел мимо тренера, проигнорировав его.

Анхель Ди Мария тогда сказал следующее:

Все хотят играть, это нормально. Но на скамейке запасных есть ребята, которые хотят выйти на поле, это нужно уважать.

Слова Тухеля в тот день:

Я не сержусь на Мбаппе, но в такой реакции не было необходимости. Здесь я тренер, а не кто-то другой. Я принимаю решения, и так будет всегда.

Также был случай, когда Килиан в соцсетях намекнул, что ему очень сильно не нравится та позиция, на которой его использует Кристоф Гальтье, но тот пожар быстро затушили. Вишенкой на торте стали недавние новости — якобы Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Если сопоставить все эти истории, то нет никакой уверенности, что «Реал» совершил верный поступок, пригласив к себе скандального нападающего. В 2003 году «Галактикос» в Мадриде был уничтожен, когда один француз ушел из клуба (Макелеле), а в этом может случиться крах после прихода в команду уже другого представителя Франции.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 16:49
и у этой загадки есть отгадка - у ПСЖ много денег. Они покупают топовых игроков. И никто не знал, что один из топовых игроков затмит неймара.
112910415
112910415
сегодня в 16:09
непростой актив, токсичный
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 01:41
Арабы избаловали Мбаппе.
И это тупо управленческая ошибка.
Не надо изначально так зацикливаться на Мбаппе (или Неймара, Месси и т.д)
и вообще на отдельных игроках.
Конечно, клубу нужен мега-звезда ради бизнеса. Только на звезду приходят глобальные спонсоры, Джордан научил всех.
И все таки Великие Титулы выигрывают коллективы, команды.
А катарские шейхи вместо создания команды лелеяли Килиана так, что его эго раздулся до размеров дирижабля.
Хорошо, что француза не будет в АПЛ. Но и жаль немного)))
Парень, которому всего то 26 года, показывает красивый футбол, делает невероятные подачи и в одиночку способен решить исход матча.
Но скандалы в АПЛ не нужны.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:29
нет таких игроков в истории футбола, что в одном клубе игрок плохиш, но стоило ему перейти в другой клуб, и там его перевоспитали.
единственный пример - Луис Суарес в Ливерпуле и за сборную кусал защитников.
в Барсе ему обьяснили что такие выходки не позволят.
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:28
У Мбаппе огромное эго и победа на ЧМ в столь юном возрасте только усилила звездную болезнь. Если в Реале не будет получаться, то у него крышу окончательно снесет. Так-то, он пока не легенда, а ведет как будто у него карьера как у Месси.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 20:08
Невероятно. Молодой, а совсем еще недавно вообще юный, голеадор хочет бить пенальти и играть без замен.

История помнит уйму случаев, когда игрок буянил в одном клубе, и вел себя прилично в другом. Все зависит от атмосферы в клубе в целом. В ПСЖ она явно была напряженной.
Зачем Неймару было уходить из Барсы в ПСЖ? Чтоб стать единоличной звездой. Зачем к нему такому купили Мбаппе? Загадка.
Гость
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