Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

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вчера, 19:00

Вспоминаем все конфликты с участием будущего форварда мадридского «Реала».

На любой работе всегда рано или поздно возникает ситуация, когда кто-то с кем-то ругается, это вполне нормально, главное, чтобы стороны помирились как можно быстрее. А в футболе в раздевалке собирается более двадцати крепких мужчин, каждый из которых хотел бы доминировать на поле. И в такой ситуации могут возникнуть даже драки. Скоро Мбаппе станет футболистом «Реала», за свою карьеру Килиан поиграл всего лишь за три коллектива — «Монако», ПСЖ и сборную Франции, но и там он уже успел насобирать коллекцию скандалов. Давайте постараемся вспомнить их все.

Оливье Жиру (сборная Франции)

В 2020 году самый результативный футболист в истории сборной Франции был не слишком доволен Килианом. Жиру считал, что Мбаппе отдает мало пасов своим партнерам по команде.

Вот что сказал по этому поводу Мбаппе:

Я говорил с Оливье Жиру. Все знают, что произошло. Это правда, что меня это немного задело. Дело скорее в том, что он сказал это публично, а не в том, что он так думает. Я видел его в раздевалке, в глаза он мне ничего не сказал.

В итоге Жиру поступил очень мудро — первым пошел на примирение. Он специально садился рядом с Килианом в столовой на сборе, пытался шутить с ним, и в результате это сработало — напряжения больше нет.

Леонарду Жардим и Андреа Раджи («Монако»)

В 2017 году Мбаппе исключили из состава «Монако» из-за драки с одноклубником Андреа Раджи. Тогдашний тренер «Монако» Леонарду Жардим приказал Килиану уйти с поля после стычки, но Мбаппе этого не сделал. В итоге на другое поле ушла вся команда, оставив нашего героя одного. Позже нападающего некоторое время не включали в заявку клуба на матчи Лиги 1, а потом он перебрался в ПСЖ .

Весь основной состав ПСЖ

Прошлым летом, после объявления о намерении покинуть Париж по окончании контракта, Мбаппе был исключен из основы ПСЖ — его отправили в дубль. После одной из тренировок француз раздавал автографы болельщикам и якобы пошутил, что с его приходом теперь в дубле ПСЖ больше талантов, чем в основной команде.

Неймар и Эдинсон Кавани ( ПСЖ )

После истории выше Мбаппе все же вернулся в основной состав ПСЖ , но, как и следовало ожидать, на этом скандалы с участием Килиана в Париже не прекратились.

Парижане играли с «Монпелье», Килиан не смог реализовать пенальти, через некоторое время «Пари Сен-Жермен» получил право на еще один одиннадцатиметровый удар — Мбаппе хотел снова пробить, но у него мяч отобрал Неймар. Француз обиделся и не праздновал этот гол. А затем якобы просил продать Неймара. Говорят, что они до сих пор не помирились. Любопытно, что в 2017 году исполнить пенальти Килиану не дал Кавани, после чего в раздевалке у них случился конфликт.

Луис Энрике ( ПСЖ )

Несколько месяцев назад Луис Энрике решил заменить Мбаппе в перерыве, а Килиану это не понравилось. Вместо того чтобы сидеть на скамейке запасных после замены, француз сделал несколько фото с болельщиками, а затем пошел к своей маме и сел рядом с ней на трибуне, чтобы досмотреть игру.

Томас Тухель ( ПСЖ )

Во времена Томаса Тухеля в Париже немец решил заменить Мбаппе при счете 5:0 с «Монпелье». Килиану это не понравилось. Он прошел мимо тренера, проигнорировав его.

Анхель Ди Мария тогда сказал следующее:

Все хотят играть, это нормально. Но на скамейке запасных есть ребята, которые хотят выйти на поле, это нужно уважать.

Слова Тухеля в тот день:

Я не сержусь на Мбаппе, но в такой реакции не было необходимости. Здесь я тренер, а не кто-то другой. Я принимаю решения, и так будет всегда.

Также был случай, когда Килиан в соцсетях намекнул, что ему очень сильно не нравится та позиция, на которой его использует Кристоф Гальтье, но тот пожар быстро затушили. Вишенкой на торте стали недавние новости — якобы Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Если сопоставить все эти истории, то нет никакой уверенности, что «Реал» совершил верный поступок, пригласив к себе скандального нападающего. В 2003 году «Галактикос» в Мадриде был уничтожен, когда один француз ушел из клуба (Макелеле), а в этом может случиться крах после прихода в команду уже другого представителя Франции.