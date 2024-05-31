Килиан против всех. Конфликты Мбаппе в клубах и сборной

Вспоминаем все конфликты с участием будущего форварда мадридского «Реала».
На любой работе всегда рано или поздно возникает ситуация, когда кто-то с кем-то ругается, это вполне нормально, главное, чтобы стороны помирились как можно быстрее. А в футболе в раздевалке собирается более двадцати крепких мужчин, каждый из которых хотел бы доминировать на поле. И в такой ситуации могут возникнуть даже драки. Скоро Мбаппе станет футболистом «Реала», за свою карьеру Килиан поиграл всего лишь за три коллектива — «Монако», ПСЖ и сборную Франции, но и там он уже успел насобирать коллекцию скандалов. Давайте постараемся вспомнить их все.
Оливье Жиру (сборная Франции)
В 2020 году самый результативный футболист в истории сборной Франции был не слишком доволен Килианом. Жиру считал, что Мбаппе отдает мало пасов своим партнерам по команде.
Вот что сказал по этому поводу Мбаппе:
Я говорил с Оливье Жиру. Все знают, что произошло. Это правда, что меня это немного задело. Дело скорее в том, что он сказал это публично, а не в том, что он так думает. Я видел его в раздевалке, в глаза он мне ничего не сказал.
В итоге Жиру поступил очень мудро — первым пошел на примирение. Он специально садился рядом с Килианом в столовой на сборе, пытался шутить с ним, и в результате это сработало — напряжения больше нет.
Леонарду Жардим и Андреа Раджи («Монако»)
В 2017 году Мбаппе исключили из состава «Монако» из-за драки с одноклубником Андреа Раджи. Тогдашний тренер «Монако» Леонарду Жардим приказал Килиану уйти с поля после стычки, но Мбаппе этого не сделал. В итоге на другое поле ушла вся команда, оставив нашего героя одного. Позже нападающего некоторое время не включали в заявку клуба на матчи Лиги 1, а потом он перебрался в ПСЖ.
Весь основной состав ПСЖ
Прошлым летом, после объявления о намерении покинуть Париж по окончании контракта, Мбаппе был исключен из основы ПСЖ — его отправили в дубль. После одной из тренировок француз раздавал автографы болельщикам и якобы пошутил, что с его приходом теперь в дубле ПСЖ больше талантов, чем в основной команде.
Неймар и Эдинсон Кавани (ПСЖ)
После истории выше Мбаппе все же вернулся в основной состав ПСЖ, но, как и следовало ожидать, на этом скандалы с участием Килиана в Париже не прекратились.
Парижане играли с «Монпелье», Килиан не смог реализовать пенальти, через некоторое время «Пари Сен-Жермен» получил право на еще один одиннадцатиметровый удар — Мбаппе хотел снова пробить, но у него мяч отобрал Неймар. Француз обиделся и не праздновал этот гол. А затем якобы просил продать Неймара. Говорят, что они до сих пор не помирились. Любопытно, что в 2017 году исполнить пенальти Килиану не дал Кавани, после чего в раздевалке у них случился конфликт.
Луис Энрике (ПСЖ)
Несколько месяцев назад Луис Энрике решил заменить Мбаппе в перерыве, а Килиану это не понравилось. Вместо того чтобы сидеть на скамейке запасных после замены, француз сделал несколько фото с болельщиками, а затем пошел к своей маме и сел рядом с ней на трибуне, чтобы досмотреть игру.
Томас Тухель (ПСЖ)
Во времена Томаса Тухеля в Париже немец решил заменить Мбаппе при счете 5:0 с «Монпелье». Килиану это не понравилось. Он прошел мимо тренера, проигнорировав его.
Анхель Ди Мария тогда сказал следующее:
Все хотят играть, это нормально. Но на скамейке запасных есть ребята, которые хотят выйти на поле, это нужно уважать.
Слова Тухеля в тот день:
Я не сержусь на Мбаппе, но в такой реакции не было необходимости. Здесь я тренер, а не кто-то другой. Я принимаю решения, и так будет всегда.
Также был случай, когда Килиан в соцсетях намекнул, что ему очень сильно не нравится та позиция, на которой его использует Кристоф Гальтье, но тот пожар быстро затушили. Вишенкой на торте стали недавние новости — якобы Мбаппе подрался с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Если сопоставить все эти истории, то нет никакой уверенности, что «Реал» совершил верный поступок, пригласив к себе скандального нападающего. В 2003 году «Галактикос» в Мадриде был уничтожен, когда один француз ушел из клуба (Макелеле), а в этом может случиться крах после прихода в команду уже другого представителя Франции.
И это тупо управленческая ошибка.
Не надо изначально так зацикливаться на Мбаппе (или Неймара, Месси и т.д)
и вообще на отдельных игроках.
Конечно, клубу нужен мега-звезда ради бизнеса. Только на звезду приходят глобальные спонсоры, Джордан научил всех.
И все таки Великие Титулы выигрывают коллективы, команды.
А катарские шейхи вместо создания команды лелеяли Килиана так, что его эго раздулся до размеров дирижабля.
Хорошо, что француза не будет в АПЛ. Но и жаль немного)))
Парень, которому всего то 26 года, показывает красивый футбол, делает невероятные подачи и в одиночку способен решить исход матча.
Но скандалы в АПЛ не нужны.
И это тупо управленческая ошибка.
Не надо изначально так зацикливаться на Мбаппе (или Неймара, Месси и т.д)
и вообще на отдельных игроках.
Конечно, клубу нужен мега-звезда ради бизнеса. Только на звезду приходят глобальные спонсоры, Джордан научил всех.
И все таки Великие Титулы выигрывают коллективы, команды.
А катарские шейхи вместо создания команды лелеяли Килиана так, что его эго раздулся до размеров дирижабля.
Хорошо, что француза не будет в АПЛ. Но и жаль немного)))
Парень, которому всего то 26 года, показывает красивый футбол, делает невероятные подачи и в одиночку способен решить исход матча.
Но скандалы в АПЛ не нужны.
единственный пример - Луис Суарес в Ливерпуле и за сборную кусал защитников.
в Барсе ему обьяснили что такие выходки не позволят.
единственный пример - Луис Суарес в Ливерпуле и за сборную кусал защитников.
в Барсе ему обьяснили что такие выходки не позволят.
История помнит уйму случаев, когда игрок буянил в одном клубе, и вел себя прилично в другом. Все зависит от атмосферы в клубе в целом. В ПСЖ она явно была напряженной.
Зачем Неймару было уходить из Барсы в ПСЖ? Чтоб стать единоличной звездой. Зачем к нему такому купили Мбаппе? Загадка.
История помнит уйму случаев, когда игрок буянил в одном клубе, и вел себя прилично в другом. Все зависит от атмосферы в клубе в целом. В ПСЖ она явно была напряженной.
Зачем Неймару было уходить из Барсы в ПСЖ? Чтоб стать единоличной звездой. Зачем к нему такому купили Мбаппе? Загадка.