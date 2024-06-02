В Италии расследуют 12 сделок на предмет фиктивного прироста капитала

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вчера, 16:00

В Италии проведут расследование ряда трансферных сделок по делу о завышении капитала.

По информации источника, прокуратура Рима, которая расследовала деятельность «джаллоросси», направила документы коллегам в Милане по поводу «Интера», Модене относительно «Сассуоло», Бергамо по «Аталанте», а также в «Наполи».

Особенно будут изучаться 12 операций в период с 2017 по 2021 год. Речь идёт о сделках, в которых фигурируют , , , , , , , , , , и .