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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2023/2024

В Италии расследуют 12 сделок на предмет фиктивного прироста капитала

вчера, 16:00

В Италии проведут расследование ряда трансферных сделок по делу о завышении капитала.

По информации источника, прокуратура Рима, которая расследовала деятельность «джаллоросси», направила документы коллегам в Милане по поводу «Интера», Модене относительно «Сассуоло», Бергамо по «Аталанте», а также в «Наполи».

Особенно будут изучаться 12 операций в период с 2017 по 2021 год. Речь идёт о сделках, в которых фигурируют Грегуар Дефрель, Риккардо Марчицца, Давиде Фраттези, Николо Дзаньоло, Давиде Сантон, Раджа Наингголан, Бриан Кристанте, Марко Тумминелло, Леонардо Спинаццола, Лука Пеллегрини, Константинос Манолас и Амаду Диавара.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:38
Здесь все сделки через Рому прошли)) во всех 12.
И если все всерьез, тогда полиция и прокуратура дает спецприз. )
и скудетто переходит Болонье или Фиорентине.
В итоге с Юве снимут еще очков 30 по доброй привычки.
Главное чтобы в процессе следствия чудом не выйти
на главных нарушителей ФФП - Лудогорца и Динамо Загреб!
В реальности, все отделаются испугом и штрафными денежными санкциями.
нового Кальчополли никому не выгодно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:09
Юве в серию Б отправить пора уже
Гость
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