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Продажа «Золотого мяча» Марадоны приостановлена, приз украден

вчера, 17:37

Продажа почётного «Золотого мяча» экс-игрока сборной Аргентины Диего Марадоны приостановлена.

Аукционный дом Aguttes в Париже поставил процесс продажи награды на паузу, поскольку на нее претендуют члены семьи бывшего футболиста и тренера. Члены семьи сообщили, что приз украден.

«Золотой мяч» должен был быть продан 6 июня, французский суд дал на это разрешение, несмотря на претензии семьи Марадоны.

Один из руководителей аукционного дома Максимильен Агуттес сообщил, что подобный новостной фон может помешать совершить продажу награды «на лучших условиях».

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:21
Это смотря кого спросить.
112910415
112910415
вчера в 21:24
что-то семья мутит ?
drug01
drug01
вчера в 20:18
Не успели продать значит судьба!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:38
Теперь этот мяч будет стоить в разы дороже!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:07
Я этот сериал смотрел....
Там садовник в доле...
adekvat
adekvat
вчера в 18:49
Ни вам ни нам, ни кому не купить.
амурец
амурец
вчера в 18:31
ЗМ великого Диего стоит много больше, чем липовые мячики его соотечествинника
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:14, ред.
Мяч находится в семье Марадоны, под семью печатями. Не сомневаюсь, что никакой кражи нет.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:58
Печально конечно всё это! Диего не святой но на памяти наживаться...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:53
логично.
украденное не продаст
Гость
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