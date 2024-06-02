Продажа «Золотого мяча» Марадоны приостановлена, приз украден

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вчера, 17:37

Продажа почётного «Золотого мяча» экс-игрока сборной Аргентины приостановлена.

Аукционный дом Aguttes в Париже поставил процесс продажи награды на паузу, поскольку на нее претендуют члены семьи бывшего футболиста и тренера. Члены семьи сообщили, что приз украден.

«Золотой мяч» должен был быть продан 6 июня, французский суд дал на это разрешение, несмотря на претензии семьи Марадоны.

Один из руководителей аукционного дома Максимильен Агуттес сообщил, что подобный новостной фон может помешать совершить продажу награды «на лучших условиях».