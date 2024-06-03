Защитник «Балтики» объяснил неприличный жест после финала Кубка России

Защитник «Балтики» прокомментировал свой неприличный жест после финала Кубка России с «Зенитом» (1:2).

После игры в соцсетях появилось видео, на котором футболист во время празднования петербургским клубом победы трижды показывает средний палец в сторону игроков команды-соперника.

Хочу сказать несколько слов о видео, которое появилось. Для начала я хочу извиниться, если кто‑то подумал что‑то плохое. Я понимаю. Но это просто шутка между мной и Страхиней Эраковичем, который играет в «Зените». Мы очень хорошие друзья, так что ни о чём плохом я не думал и ничего [плохого] не хотел показать. Повторяюсь: это была шутка между нами.

Поздравляю «Зенит» с победой. Они показали, что [являются] самым большим и самым сильным клубом в России, выиграли три трофея. Поздравляю и прошу прощения, если кого‑то обидел.