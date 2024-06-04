«У нас запретов нет». В «Зените» отреагировали на интерес к Соболеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.
Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Всё будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается).
Если брать президентов клубов РПЛ то жалость вызывает к примеру Гинер. У мужика все отобрали и он по сути "свадебный генерал" в ЦСКА, а Медедев реально рулит.
Вы наверное в этой ситуации завидуете и злитесь.
Если брать президентов клубов РПЛ то жалость вызывает к примеру Гинер. У мужика все отобрали и он по сути "свадебный генерал" в ЦСКА, а Медедев реально рулит.
Вы наверное в этой ситуации завидуете и злитесь.
Не тот игрок за которого тройную цену платить...(1/3 за его стоимость,1/3 за паспорт и 1/3 за измену)......
Станет ли Спартак с его переходом слабее ?? - Да
Станет ли Зенит с его приходом сильнее ?? - Нет
И посему...пусть остаётся где есть....
Не тот игрок за которого тройную цену платить...(1/3 за его стоимость,1/3 за паспорт и 1/3 за измену)......
Станет ли Спартак с его переходом слабее ?? - Да
Станет ли Зенит с его приходом сильнее ?? - Нет
И посему...пусть остаётся где есть....