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«У нас запретов нет». В «Зените» отреагировали на интерес к Соболеву

вчера, 19:36

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» Александру Соболеву.

Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Всё будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается).

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:09
Все это ути... , что бы нам болелам было о чем поговорить в межсезонье...)))
Vertyq
Vertyq
сегодня в 06:52
Уж лучше Дзюбу вернуть!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 04:54
А в чём он жалок?
Если брать президентов клубов РПЛ то жалость вызывает к примеру Гинер. У мужика все отобрали и он по сути "свадебный генерал" в ЦСКА, а Медедев реально рулит.
Вы наверное в этой ситуации завидуете и злитесь.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
сегодня в 04:22
"У нас запретов нет (улыбается)" - девиз наших чиновников в целом
Naherger
Naherger
сегодня в 00:10
Как же жалок этот человек.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:20
Да не нужен он...
Не тот игрок за которого тройную цену платить...(1/3 за его стоимость,1/3 за паспорт и 1/3 за измену)......

Станет ли Спартак с его переходом слабее ?? - Да
Станет ли Зенит с его приходом сильнее ?? - Нет

И посему...пусть остаётся где есть....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:37
У вас Касьера на овощебазе гораздо сильнее
Хиромант
Хиромант
вчера в 21:21
- Рановато тревожиться. Берегите нервы. Вот ближе к началу нового сезона - такое начнётся в трансферной политике клубов! ОГО-ГО! Мы все будем в шоке!
Futurista
Futurista
вчера в 21:04
pomor45
pomor45 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:00
Нужен, так не отдавайте. В чём тревога?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:49
Кто знает!А может и нужен он им
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:44
Сашу не трожь, самим нужен!
Asper
Asper
вчера в 20:36
А можно не надо, а?
f5gvuxxsrme5
f5gvuxxsrme5
вчера в 20:32
Даже Медведев уже троллит спартак.
Capral
Capral
вчера в 20:00
Короче, если я правильно понял- на Соболя виды имеются. Если, действительно, Соболь перейдет в Зенит, то Спартаку будет совсем плохо. Единственный качественный форвард, и, того, КБ могут лишиться. Не представляю, что это будет. Не понятно , что за тренер пришел в Спартак, а тут, еще и потеря ведущего нападающего. Тревожно, как-то за Спартак.
shlomo
shlomo
вчера в 19:45
Ну да.... иуды еще есть...к сожалению:)))
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