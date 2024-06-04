«У нас запретов нет». В «Зените» отреагировали на интерес к Соболеву

Председатель правления «Зенита» прокомментировал слухи об интересе к нападающему «Спартака» .

Трансферные слухи не комментируем. Трансферная работа началась. Всё будете узнавать вовремя. У нас был и Дзюба, и Быстров возвращался из «Спартака». У нас запретов нет (улыбается).