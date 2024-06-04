Агент Тюкавина рассказал, что игрок мог перейти в «Зенит» летом 2023 года

, агент нападающего «Динамо» , рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит» летом 2023 года.

Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

Почему Тюкавин не перешёл в «Зенит»? У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Личкой сейчас хорошие отношения у них.