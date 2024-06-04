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Агент Тюкавина рассказал, что игрок мог перейти в «Зенит» летом 2023 года

вчера, 18:27

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит» летом 2023 года.

Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.

Почему Тюкавин не перешёл в «Зенит»? У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Личкой сейчас хорошие отношения у них.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 12:25
А на кой чёрт нужны эти прилепалы-агенты?Мозги у футболистов должны быть свои,слава Богу они между турами ничего не делают.А то что они в промежутках тренируются,тренеровками не назовёшь.
баск
баск ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 19:56
Так Соловьёву потому и не стоило идти под суфлирование Лахтера в Зенит заведомо на лавку, тогда ведь ещё Данни там играл, и Файзуллин кажется тоже.
В Динамо же он получил доверие, место в основе и мог спокойно совершенствоваться.
Вместо этого- Зенит-2, Финляндия и в конечном итоге Узбекистан.

А Андрюха Панюков года три в молодёжке у нас почти в каждом матче забивал, никого похожего не было ни до ни после, надо было перебираться в основу и спокойно дождаться своего часа, но Сарсания сманил его в Европу на любых условиях и погнал по прибалтийцам и французко-потртугальским пердивам-втордивам..
Dinamo
Dinamo ответ баск (раскрыть)
вчера в 19:42
Ну, грубо говоря, Соловьёв отыграл на неплохом уровне во взрослом футболе с десяток матчей, а Панюков и вовсе ноль.

Не переоценивая уровень Тюкавина, всё же между этими двумя и Костей пропасть. Там изначально было без шансов.

А Сафонов - типок скользкий. В одном интервью умудряется противоречить самому себе, выставляет Тюкавина в неприглядном свете перед болельщиками и мимо проходящими. Ничем хорошим для Кости сотрудничество с этим шарлатаном не закончится...
112910415
112910415
вчера в 19:22
расставаться надо с этим агентом !
goodmonter
goodmonter
вчера в 19:21
Сафонов и прочие нечистоплотные агенты беда нашего футбола.
баск
баск
вчера в 19:09
Если у Костика есть возможность освободиться от сотрудничества с Сафоновым, то это было бы неплохо сделать.

Этот типок слишком много врёт и слишком агрессивно самопиарится за счёт Тюкавина, пытаясь таким способом, видимо, вербовать себе новых клиентов.
И дальше, вероятно, будет только хуже.

Если это не прекратить, то Сафонов в конечном итоге может легко угробить карьеру парня, как когда-то Сарсания загубил карьеру Панюкова, а Лахтер- карьеру Соловьёва
Capral
Capral
вчера в 18:52
У Сафонова рожа- типичного дельца и негодяя.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:51
Тюкавин слишком переоценён
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:48
Кто о чем, а агент о деньгах э
112910415
112910415
вчера в 18:44
хитрый он, агент-то !
Capral
Capral
вчера в 18:39
Это, такая любовь Тюкавина к клубу: если Йоканович остается- значит Тюкавин уходит? Нормально. А я то думал, что игрок, при любом раскладе- верен клубу.

И тут же, Сафонов пишет: "если бы Зенит чуть добавил бы- мы могли бы уйти". За Тюкавина говорить- он еще пацан, но Сафонов- та еще 75 прожорливая...
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Агент старается раздуть пузырь, до предела. Но все уже прекрасно знают, что пузырь мыльный.
112910415
112910415
вчера в 18:33
агент прямо культ личности игрока раздувает !
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