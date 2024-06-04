Агент Тюкавина рассказал, что игрок мог перейти в «Зенит» летом 2023 года

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит» летом 2023 года.
Тюкавин мог уйти в «Зенит». Питерцы прекрасно понимают: забирая Костю, они с 20-го тура были бы чемпионами. Но тут была цена вопроса. Им нужно было чуть добавить, и мы могли уйти.
Почему Тюкавин не перешёл в «Зенит»? У меня такой принцип, что последнее слово за игроком. Он хотел оставаться в «Динамо». Если бы Йоканович остался на этот сезон, думаю, что Костя мог уйти уже. С Личкой сейчас хорошие отношения у них.
Этот типок слишком много врёт и слишком агрессивно самопиарится за счёт Тюкавина, пытаясь таким способом, видимо, вербовать себе новых клиентов.
И дальше, вероятно, будет только хуже.
Если это не прекратить, то Сафонов в конечном итоге может легко угробить карьеру парня, как когда-то Сарсания загубил карьеру Панюкова, а Лахтер- карьеру Соловьёва
Этот типок слишком много врёт и слишком агрессивно самопиарится за счёт Тюкавина, пытаясь таким способом, видимо, вербовать себе новых клиентов.
И дальше, вероятно, будет только хуже.
Если это не прекратить, то Сафонов в конечном итоге может легко угробить карьеру парня, как когда-то Сарсания загубил карьеру Панюкова, а Лахтер- карьеру Соловьёва
Не переоценивая уровень Тюкавина, всё же между этими двумя и Костей пропасть. Там изначально было без шансов.
А Сафонов - типок скользкий. В одном интервью умудряется противоречить самому себе, выставляет Тюкавина в неприглядном свете перед болельщиками и мимо проходящими. Ничем хорошим для Кости сотрудничество с этим шарлатаном не закончится...
Не переоценивая уровень Тюкавина, всё же между этими двумя и Костей пропасть. Там изначально было без шансов.
А Сафонов - типок скользкий. В одном интервью умудряется противоречить самому себе, выставляет Тюкавина в неприглядном свете перед болельщиками и мимо проходящими. Ничем хорошим для Кости сотрудничество с этим шарлатаном не закончится...