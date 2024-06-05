«Хетафе» может взять Гюлера в аренду

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вчера, 18:24

«Хетафе» планирует арендовать полузащитника «Реала» .

Президент «тёмно-синих» Анхель Торрес сделал запрос по этому поводу. Хавбек может заменить игрока «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, который выступал за «городских» в прошлом сезоне в рамках аренды.

Ранее Гюлер попал в расширенный состав сборной Турции на Евро-2024.