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Гиоргобиани ушёл из «Алании»

вчера, 18:39

Нападающий Николай Гиоргобиани покинул «Аланию». Футболист ушёл из клуба, поскольку завершился срок действия его контракта. В сообщении коллектива из Владикавказа сказано:

В красно-желтой футболке нападающий провел 118 матчей, в которых записал на свой счет 28 голов, 19 голевых передач и одержал 56 побед.

В сезоне 2021/2022 игрок на стадии 1/4 финала Кубка России своим голом помог команде пробиться в полуфинал турнира. В сезоне 2022/2023 вместе с «Аланией» стал бронзовым призером ФНЛ и самым результативным футболистом в составе «красно-желтых».

Гиоргобиани сыграл за нашу команду 8456 минут.

Футбольный клуб «Алания» от всей души благодарит Николая за каждую из них и выражает глубокую благодарность и уважение за максимальный профессионализм, высокую самоотдачу и преданность своему делу!

Спасибо за все, Коля! Удачи и успехов тебе в дальнейшей карьере!

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:17
Удачи тебе Николай . Классный игрок, нигде не затирается .
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:39
Более 100 матчей провёл... уважуха...
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