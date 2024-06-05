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Зобнин: «Ничего плохого про Абаскаля сказать не могу»

вчера, 20:42

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился впечатлениями от ухода из команды тренера Гильермо Абаскаля.

Поблагодарил его за доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу, не смогу и не буду. Хороший специалист и хороший человек.

В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе должны чуть‑чуть вину взять на себя. Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду. Но в таком моменте каждый должен немножко в себе покопаться.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:35
Любой тренер работает по соей системе
ABir
ABir
вчера в 22:19
Правильно, что не стал все валить на Абаскаля, это было бы слишко просто. Хотя многим такое оправдание очень нравится и устраивает. А ведь многие из руководства клуба могли повлиять на решения Абаскаля, но почему-то не желали.
Grundik
Grundik
вчера в 22:05
Ключевые слова - "Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду". А может мне одному показалось, что при Слишковиче Рома заиграл, как от него давно ждали? И не только он. Это просто корректное отношение к человеку, с которым работал, было бы удивительно, если бы Роман сказал грубость или высказал неуважение. И, возможно, реально у них было полное взаимопонимание. Только попробуй объяснить это болелам, результат в таблице, и результат этот от Абаскаля.
True Story
True Story
вчера в 21:53
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 21:11
    все верно говорит Роман.
    Гость
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