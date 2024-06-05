Зобнин: «Ничего плохого про Абаскаля сказать не могу»

Полузащитник «Спартака» поделился впечатлениями от ухода из команды тренера .

Поблагодарил его за доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу, не смогу и не буду. Хороший специалист и хороший человек.

В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе должны чуть‑чуть вину взять на себя. Понятно, что тренер ответственен за результат, что он выбирает состав, что он тренирует команду. Но в таком моменте каждый должен немножко в себе покопаться.