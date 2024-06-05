Карпин: «Меня больше всего бесит ЭСК. Они защищают 99% решений судей»

Главный тренер «Ростова» и сборной России раскритиковал ЭСК.

Меня больше всего бесит ЭСК. 99% решений, даже неправильных, для всех они неправильные, а они всё равно поддерживают. Тогда для чего это нужно? Они судьи и у них, видимо, корпоративная этика. Из-за этого они защищают 99% решений. ЭСК говорит, что это правильное решение. Хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда нужна эта экспертно-судейская комиссия? Чтобы судей защищать всё время?