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Карпин: «Меня больше всего бесит ЭСК. Они защищают 99% решений судей»

вчера, 16:24

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин раскритиковал ЭСК.

Меня больше всего бесит ЭСК. 99% решений, даже неправильных, для всех они неправильные, а они всё равно поддерживают. Тогда для чего это нужно? Они судьи и у них, видимо, корпоративная этика. Из-за этого они защищают 99% решений. ЭСК говорит, что это правильное решение. Хотя 100% общественности говорит обратное. Для чего тогда нужна эта экспертно-судейская комиссия? Чтобы судей защищать всё время?

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ huj9dqawpmu5 (раскрыть)
вчера в 23:09
Этот дурень в свой огород плюнул. Его больше всего должна бесить игра ростовских бездарей. Однако Валера-ишак по воробьям стреляет и на стороннюю хню разменивается..., что в принципе с его интеллектом и не удивительно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:16
Какие судьи такие и эксперты...какие эксперты такая и комиссия...какая комиссия такие и вердикты....
Я думал Карпин ржёт над ними как все...а он бесится...
Ags_0701
Ags_0701 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:12
Так в чем проблема, сказали бы, что судья всегда прав (даже если он слепой) и распустили эту бесполезную организацию - ЭСК
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:30, ред.
Недостойно, Валерий Георгиевич, в своём мнении опираться на мнение общественности. Какая она, эта общественность, известно всем, - болельщики, "эксперты" в студии, футболисты и тренеры проигравшей команды... Ссылаться на них - не уважать ни себя, ни нас.
lotsman
lotsman
вчера в 17:25
ЭСК не может изменить решение судьи, даже если он не прав. Поэтому они оправдывают решения судей, чтобы не было лишнего ажиотажа в обществе. Если бы они освещали все ошибки судей, то футбольное общество бурлило бы, судей растерзали бы. А так - судья прав, немножко побухтели и успокоились. Всё равно на результат не влияет.
huj9dqawpmu5
huj9dqawpmu5
вчера в 16:57
Вот, правильно плюнул в судейский огород.
Аксинья
Аксинья
вчера в 16:31
Валера, ЭСК нужна для того чтобы доить твои карманы, а также у других строптивых тренеров. Неужели вы не въезжаете что если судья и ошибся он с такой крышей всегда будет прав))
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