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Президент РФС: «В России падает интерес к европейскому футболу»

вчера, 11:35

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что среди россиян снижается интерес к европейскому футболу в связи с отстранением российских команд от международных турниров.

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы. Сборную России не допустили к участию в отборочном цикле.

Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами. Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участия в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:12
Интерес к европейскому и мировому футболу не пропадёт никогда. А вот к остальным видам спорта - бесспорно. Лично я перестал смотреть не только ЧЕ, но и ЧМ и ОИ. Стал равнодушен даже к таким ранее любимым видам спорта, как баскетбол, хоккей, лёгкая атлетика, бенди и т.д. Играют и играют. И это - результат отсутствия на соревнованиях наших спортсменов.
Naherger
Naherger
вчера в 20:58
У российского зрителя пропадает интерес к первенству газокачки(рпл,если что).
А лч я буду смотреть всегда
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:08
Как-нибудь, обязательно поговорим...)))
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 15:47
Привет, Володя!!!
Володя, для настоящего болельщика футбола, ЧМ, ЧЕ, ОИ или еврокубки- интересны всегда. А, мнение Дюкова- мне неинтересно.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:33
Виктор, привет! Ты чего так разошелся? Дюков прав, что без сборной России чемпионат мира и европы не так интересен, да и еврокубки тоже. Азарта нет, а без азарта спорт пресен.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:55
Вы восприняли меня как любителя Месси и противника Роналду. А мой любимый игрок Баджо.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:51
Виктор, Вы ошибаетесь. Хотел бы с Вами поговорить. Вы чуть старше меня, но я хотел бы пообщаться с Вами.
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:49
Если- это троллинг, разговора не получится.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:37
Меня зовут Юра. Если Вы не против, поговорим о футболе. Вспомнем прошлое.
Capral
Capral ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 14:18
Дмитрий, я всегда готов- к конструктивному общению.
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:14
Виктор, всегда хотелось с Вами пообщаться. Будьте на сайте, напишите, поговорим. С уважением.
Capral
Capral
вчера в 12:49
И еще, пару слов. Это не просто двойные стандарты, одного из российских чиновников- это, заведомо, мерзкая и подлая ложь. Если, вам, господа чинуши, так неинтересен европейский футбол, какого х...я, вы каждый раз унижаетесь перед ФИФА и выклянчиваете у них допуска- обратно, в семью мирового футбола, ездите на поклон?! Вот, это- оно и есть...
Capral
Capral
вчера в 12:41
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:37
    Хоккей это сб Канады.. и Монреаль Канадиенс.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 12:36
    Смотрел смотрю и буду смотреть европейский футбол и чемпионаты мира и Европы. Интерес рпл был только по ряду клубов...кавказских.. Терек и Анжи. Алания.
    lotsman
    lotsman ответ Bad Listener (раскрыть)
    вчера в 12:33
    Согласен, но лично мне такой футбол, просто зрелище. Частенько бывал и на Камп Ноу, и на Эштадиу. На Камп Ноу, в 99 смотрел финал ЛЧ Ман. Юн. - Бавария. Красиво, но безразличие к результату. Для меня футбол интересен, когда я болею за свою команду, когда не безразличен результат.
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 12:23, ред.
    Согласен на все 100%!!!
    Правда хочу добавить, что не интересен стал не только футбол, а вообще европейский и мировой спорт.
    К примеру недавно завершился ЧМ по хоккею, кстати его на матч тв вроде как показывали. Так я лично не смотрел ни одного матча и даже не интересовался результатами. Лишь где то прочитал, что чехи радовались победе и сломали кубок.
    Не интересно от слова совсем.
    ЛЧ посмотрел всего один матч ответный МС- Реал.
    Буду ли я смотреть ЧЕ?
    Возможно посмотрю пару матчей, но если честно он не интересен.
    Для меня финал кубка России был намного интереснее чем финал ЛЧ.
    alexamit
    alexamit ответ Аксинья (раскрыть)
    вчера в 12:14
    И я тоже
    alexamit
    alexamit
    вчера в 12:13
    Ну что с дурака взять!Европейский футбол-это единственное,что можно и нужно смотреть,а не наш чемпионат с притянутым на уши и за ху... болотным зенитом.
    Capral
    Capral
    вчера в 12:04
    Ничего более циничного не слыхал. Ну так, давай, Дюков- отмени ЛЧ, ЧМ, ЧЕ- и все россияне будут довольны. Вот, это, и называется- идеология!!!
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 11:47
    Лигу чемпионов и Лигу Европы смотрю чтобы увидеть футбол нормальный с нормальными скоростями, в РПЛ черепашьи катания мяча к сожалению
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 11:45
    Он не падает - просто большинство россиян положили на него большой и толстый...Я кстати даже не знаю как прошел чемпионат мира по хоккею)) Имхо.
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