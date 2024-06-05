Президент РФС: «В России падает интерес к европейскому футболу»

Президент Российского футбольного союза заявил, что среди россиян снижается интерес к европейскому футболу в связи с отстранением российских команд от международных турниров.

14 июня в Германии стартует чемпионат Европы. Сборную России не допустили к участию в отборочном цикле.

Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами. Не хочу сказать за всех, но много людей начали смотреть только с четвертьфинала плей-офф, а до этого не смотрели. Поскольку российские клубы не принимали участия в Лиге чемпионов, то и интерес к ней начал пропадать.