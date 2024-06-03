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Игрок «Балтики» заявил, что хочет, чтобы Игнашевич возглавил «Интер»

вчера, 17:31

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина поделился мнением о работе под руководством Сергея Игнашевича, который покинул клуб.

Игнашевич запомнился как тренер, с которым я вышел в РПЛ. Он — большой профессионал, который всегда старался побежать, как и мы. Игнашевич давал советы. Рассказывал, как защитники реагируют на нападающих. Подробно объяснял, как мне действовать — в какую сторону поставить корпус.

Игнашевич, наверное, один из лучших российских тренеров. У него все впереди. Он еще молодой. «Балтика» — вторая или третья команда в его карьере. Он еще покажет свой уровень. Он нам часто показывал на тренировках «Интер», так что хотел бы увидеть его в будущем там.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:22
остроумно до предела )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:31
а почему не Реал?
Анчелотти скоро освободит место
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 18:05
Им бы Балтику по меньше пить
83cpjr5sbwbt
83cpjr5sbwbt
вчера в 17:36
Всё-таки Балтика-семёрка в больших дозах творит чудеса!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:33
Молодец Гузина,хорошо сказал об Игнашевиче!!!
Гость
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