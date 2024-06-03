Игрок «Балтики» заявил, что хочет, чтобы Игнашевич возглавил «Интер»

Нападающий «Балтики» поделился мнением о работе под руководством , который покинул клуб.

Игнашевич запомнился как тренер, с которым я вышел в РПЛ . Он — большой профессионал, который всегда старался побежать, как и мы. Игнашевич давал советы. Рассказывал, как защитники реагируют на нападающих. Подробно объяснял, как мне действовать — в какую сторону поставить корпус.

Игнашевич, наверное, один из лучших российских тренеров. У него все впереди. Он еще молодой. «Балтика» — вторая или третья команда в его карьере. Он еще покажет свой уровень. Он нам часто показывал на тренировках «Интер», так что хотел бы увидеть его в будущем там.