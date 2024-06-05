Энрикес готов остаться в «Балтике»

Нападающий «Балтики» высказался на тему своего будущего.

Сейчас надо будет обсудить ситуацию с клубом.

На данный момент мой контракт пока не продлён. Будем обсуждать возможность продления. Сейчас ничего не знаю.

Как футболисту мне хочется играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут варианты. Остаться в «Балтике» не будет плохим вариантом. Город и клуб хорошо меня приняли. Здесь дело будет в переговорах и том, чем они закончатся.