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Энрикес готов остаться в «Балтике»

вчера, 10:47

Нападающий «Балтики» Анджело Энрикес высказался на тему своего будущего.

Сейчас надо будет обсудить ситуацию с клубом.

На данный момент мой контракт пока не продлён. Будем обсуждать возможность продления. Сейчас ничего не знаю.

Как футболисту мне хочется играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут варианты. Остаться в «Балтике» не будет плохим вариантом. Город и клуб хорошо меня приняли. Здесь дело будет в переговорах и том, чем они закончатся.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» покинула РПЛ.

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Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:08
Он приехал за деньгами...
Какая ему разница, где играть
Гость
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