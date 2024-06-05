Энрикес готов остаться в «Балтике»

Нападающий «Балтики» Анджело Энрикес высказался на тему своего будущего.
Сейчас надо будет обсудить ситуацию с клубом.
На данный момент мой контракт пока не продлён. Будем обсуждать возможность продления. Сейчас ничего не знаю.
Как футболисту мне хочется играть на самом высоком уровне. Посмотрим, какие будут варианты. Остаться в «Балтике» не будет плохим вариантом. Город и клуб хорошо меня приняли. Здесь дело будет в переговорах и том, чем они закончатся.
Напомним, по итогам сезона «Балтика» покинула РПЛ.
Какая ему разница, где играть
Какая ему разница, где играть