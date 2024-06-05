Юран считает, что в России наплевательское отношение к своим тренерам

Отечественный специалист Сергей Юран высказался об отношении к местным тренерам в чемпионате России.
О том, что российские специалисты стали чаще работать в странах ближнего зарубежья
Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы — чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально всё это видеть.
Понимаю, когда есть еврокубки и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата? Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров, и дело с концом. Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках — так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.
Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба — я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам. Есть хороший пример в лице хоккея — отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.
Сейчас министром спорта стал Дегтярёв. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он — патриот своей страны.
Есть к примеру Карпин, тоже не подарок, но его же зовут.
Просто можно быть бездарностью, но иметь о себе самомнения, что ты лучший в мире, а можно просто иметь мозги.
Да согласен с такими как Юран умные люди не хотят связываться из-за его характера, но из того же НН его погнали чисто из-за результата.
Просто надо признать, что Юран как тренер не тянет уровень РПЛ.
Звёздный статус игрока не даёт гарантии топ-тренера.
Скорее всего наоборот, ну только за редким исключением.
Есть к примеру Карпин, тоже не подарок, но его же зовут.
Просто можно быть бездарностью, но иметь о себе самомнения, что ты лучший в мире, а можно просто иметь мозги.
Да согласен с такими как Юран умные люди не хотят связываться из-за его характера, но из того же НН его погнали чисто из-за результата.
Просто надо признать, что Юран как тренер не тянет уровень РПЛ.
Звёздный статус игрока не даёт гарантии топ-тренера.
Скорее всего наоборот, ну только за редким исключением.
Вот вы говорите, что ему не повезло, так как он тренировал команды с низким бюджетом, но тогда объясните почему некоторых из этих же команд зовут на повышение, а с Юраном предпочитают расстаться?
Молодого Галактионова позвали в Локо из НН, а Юрана выгнали после серии проигрышей.
Хотите сказать, что с приходом Юрана НН сразу урезал свой бюджет?
Нет конечно и команду он принял под конец сезона и полноценно готовил к следующему сезону.
Как игрок Юран мне всегда нравился, но вот как тренер он слабоват. Есть еще одна, но очень большая проблема. Юран сильно высокого о себе мнения, плюс скверный характер.
Разве такого позовут в серьёзный клуб?
Ну может опять в Химки, что бы опять выгнать со скандалом.
Вот вы говорите, что ему не повезло, так как он тренировал команды с низким бюджетом, но тогда объясните почему некоторых из этих же команд зовут на повышение, а с Юраном предпочитают расстаться?
Молодого Галактионова позвали в Локо из НН, а Юрана выгнали после серии проигрышей.
Хотите сказать, что с приходом Юрана НН сразу урезал свой бюджет?
Нет конечно и команду он принял под конец сезона и полноценно готовил к следующему сезону.
Как игрок Юран мне всегда нравился, но вот как тренер он слабоват. Есть еще одна, но очень большая проблема. Юран сильно высокого о себе мнения, плюс скверный характер.
Разве такого позовут в серьёзный клуб?
Ну может опять в Химки, что бы опять выгнать со скандалом.
Считаю , как тренер Юран еще не раскрылся
Считаю , как тренер Юран еще не раскрылся