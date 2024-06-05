Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Юран считает, что в России наплевательское отношение к своим тренерам

вчера, 15:35

Отечественный специалист Сергей Юран высказался об отношении к местным тренерам в чемпионате России.

О том, что российские специалисты стали чаще работать в странах ближнего зарубежья

Потому что российские тренеры несильно востребованы у нас в стране. Сейчас востребованность захватили балканские представители. На это смешно смотреть. Должно же быть какое-то самоуважение. У нас были, есть и будут заслуженные тренеры. Приезжают иностранцы — чего они добиваются? При этом попадают в топ-клубы. Печально всё это видеть.

Понимаю, когда есть еврокубки и наши клубы приглашают тех, кто что-то выигрывал, чтобы был результат. Но кто к нам приехал и добился какого-то результата? Какое-то наплевательское отношение к своим. Закройте тогда Высшую школу тренеров, и дело с концом. Сейчас ситуация, когда мы не в еврокубках — так дайте развиваться российским тренерам. Сербы у нас учились, а теперь приезжают учить нас.

Понимаю, если бы все клубы были частными. Допустим, я хозяин клуба — я хочу так и трачу свои деньги. Но у нас-то бюджетные клубы. Мы тратим бюджетные деньги на зарплаты не своим тренерам, а приезжающим иностранцам. Есть хороший пример в лице хоккея — отказались от иностранных тренеров. Одно время у нас были и чехи, и финны, и канадцы, и шведы. В итоге отказались. У нас сейчас в клубах КХЛ работают российские тренеры и делают это хорошо. Вот, подсказка. Повторюсь, что должно быть самоуважение.

Сейчас министром спорта стал Дегтярёв. Знаю его по работе губернатором в Хабаровске. Надеюсь, Михаил Владимирович заострит внимание на обозначенных проблемах. Он — патриот своей страны.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Зобнин: «Ничего плохого про Абаскаля сказать не могу»
Вчера, 20:42
Карпин: «Меня больше всего бесит ЭСК. Они защищают 99% решений судей»
Вчера, 16:24
Президент РФС: «В России падает интерес к европейскому футболу»
Вчера, 11:35
Энрикес готов остаться в «Балтике»
Вчера, 10:47
Головин не жалеет о несостоявшемся переходе в «Челси»
04 июня
Игрок «Балтики» заявил, что хочет, чтобы Игнашевич возглавил «Интер»
03 июня
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 03:35
Ну почему же?
Есть к примеру Карпин, тоже не подарок, но его же зовут.
Просто можно быть бездарностью, но иметь о себе самомнения, что ты лучший в мире, а можно просто иметь мозги.
Да согласен с такими как Юран умные люди не хотят связываться из-за его характера, но из того же НН его погнали чисто из-за результата.
Просто надо признать, что Юран как тренер не тянет уровень РПЛ.
Звёздный статус игрока не даёт гарантии топ-тренера.
Скорее всего наоборот, ну только за редким исключением.
Palex
Palex
вчера в 22:33
Ну а как же, завуалированно не лизнуть новому министру. Этот Детярев, такой же министр спорта, как Юран, тренер по фехтованию
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 20:53, ред.
Видимо за характера и не берут . Всегда удобны тренеры руководству клубов типа Кононовы...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:52
Юрану 11 июня исполнится 55 лет и через сколько лет он раскроется как тренер?
Вот вы говорите, что ему не повезло, так как он тренировал команды с низким бюджетом, но тогда объясните почему некоторых из этих же команд зовут на повышение, а с Юраном предпочитают расстаться?
Молодого Галактионова позвали в Локо из НН, а Юрана выгнали после серии проигрышей.
Хотите сказать, что с приходом Юрана НН сразу урезал свой бюджет?
Нет конечно и команду он принял под конец сезона и полноценно готовил к следующему сезону.
Как игрок Юран мне всегда нравился, но вот как тренер он слабоват. Есть еще одна, но очень большая проблема. Юран сильно высокого о себе мнения, плюс скверный характер.
Разве такого позовут в серьёзный клуб?
Ну может опять в Химки, что бы опять выгнать со скандалом.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:21
Юран был классный футболист и сейчас как тренер не плохой. Но к сожалению тренеровал команды с очень низким бюджетом и отсюда , как следсдствие слабым подбором игроков.
Считаю , как тренер Юран еще не раскрылся
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 15:59
Наивный мужик. А ведь живёт в РФ давно и должен был уже хоть что то понимать. У нас результат не важен. Более того не нужен. Важен процесс имитации деятельности. За него и дают зарплату .
drug01
drug01
вчера в 15:50
Согласен! Таких примеров много!!!
gb3jyr9g2dq3
gb3jyr9g2dq3
вчера в 15:50
А чего добился Юран, работая тренером в хоть одной команде?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 