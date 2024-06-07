Трансфер Сафонова в ПСЖ под угрозой срыва

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сегодня, 16:02

Как сообщает телеграм-канал «Baza», вратарю «Краснодара» установлен запрет на выезд из страны из-за долга в размере 60 миллионов рублей.

При этом футболист сейчас находится в Минске в месте со сборной России.