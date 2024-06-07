Трансфер Сафонова в ПСЖ под угрозой срыва

Как сообщает телеграм-канал «Baza», вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из страны из-за долга в размере 60 миллионов рублей.
При этом футболист сейчас находится в Минске в месте со сборной России.
Теперь трансфер Сафонова в ПСЖ может сорваться.
На Сафонове запрет на выезд из страны, но он выехал в другое государство.
Или пограничный и таможенный контроль между Россией и Белоруссии не работает?
Если бы было всё так серьёзно, то Сафонов сейчас бы в Минске не был.
Информация рассчитанная на лохов!!!
P.S. Ну, а если предположим, что запред наложили уже после того как Матвей выехал из страны, так он пожет спокойно из Белоруссии в Париж махнуть.
На Сафонове запрет на выезд из страны, но он выехал в другое государство.
Или пограничный и таможенный контроль между Россией и Белоруссии не работает?
Если бы было всё так серьёзно, то Сафонов сейчас бы в Минске не был.
Информация рассчитанная на лохов!!!
P.S. Ну, а если предположим, что запред наложили уже после того как Матвей выехал из страны, так он пожет спокойно из Белоруссии в Париж махнуть.