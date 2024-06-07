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Трансфер Сафонова в ПСЖ под угрозой срыва

сегодня, 16:02

Как сообщает телеграм-канал «Baza», вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову установлен запрет на выезд из страны из-за долга в размере 60 миллионов рублей.

При этом футболист сейчас находится в Минске в месте со сборной России.

Теперь трансфер Сафонова в ПСЖ может сорваться.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 17:08
Видать перчатки в кредит брал. Пени набежали
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:03, ред.
Смешно!!!
На Сафонове запрет на выезд из страны, но он выехал в другое государство.
Или пограничный и таможенный контроль между Россией и Белоруссии не работает?
Если бы было всё так серьёзно, то Сафонов сейчас бы в Минске не был.
Информация рассчитанная на лохов!!!

P.S. Ну, а если предположим, что запред наложили уже после того как Матвей выехал из страны, так он пожет спокойно из Белоруссии в Париж махнуть.
nubom
nubom
сегодня в 16:55
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:50
Интересно другое. Скажут в ПСЖ, что пока не выплатит задолженность, играть не будет, и придётся Матвеюшке крутиться как уж на сковородке. Французам, предположу, алиментщик не нужен. Репутацию зачем терять ?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:48
Ну, вот, а так хорошо всё начиналось... Где же это Матвей умудрился на 60 лямов долгов набрать? И куда его агент смотрел? Не он ли все юридические вопросы должен отслеживать?
valt134
valt134
сегодня в 16:36
«Бывшая» жадно потирает потные ладошки… А вообще всегда «под рукой» надо иметь резиновую подругу. Она не изменит и денег не попросит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:31
или алименты, или какой то агент считает что Матвей ему должен.
TheBoLt
TheBoLt ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 16:21
Даже Галицкий, чтобы получить 20М с легкостью отдаст 0,6М
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ xajaks (раскрыть)
сегодня в 16:21
60 лямов алиментов? Чивооооо???
allemz
allemz
сегодня в 16:19
ПСЖ может покрыть, это всего лишь 621 312 евро)
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 16:12
Так он уже за пределами страны. Вжух и улетел)
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:11
вот и сказочке конец....
xajaks
xajaks ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 16:10
Алименты, батенька, алименты
cska1948
cska1948
сегодня в 16:08
Неужели Матвей злостный неплательщик алиментов?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:08
Надо будет следить,чтобы не сбежал
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:08
Куда же столько денег просадил? Ставки на чемпионство Краснодара делал?
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