«Химки» могут подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Армении

1717765148

сегодня, 15:59

«Химки» сделали официальное предложение о покупке нападающего «Арарат-Армения» . Сумма трансфера может составить 300-400 тысяч евро.

Данную информацию подтвердил генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян.

Разговоры о переходе Йенне есть. «Химки» прислали официальный запрос на полноценный трансфер. Мы им ответили, теперь ждём их решение. Это обычный процесс, о котором больше сказать не могу.

Йенне выступает за «Арарат-Армения» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне 23-летний вингер провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.