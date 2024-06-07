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«Химки» могут подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Армении

сегодня, 15:59

«Химки» сделали официальное предложение о покупке нападающего «Арарат-Армения» Тентона Йенне. Сумма трансфера может составить 300-400 тысяч евро.

Данную информацию подтвердил генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян.

Разговоры о переходе Йенне есть. «Химки» прислали официальный запрос на полноценный трансфер. Мы им ответили, теперь ждём их решение. Это обычный процесс, о котором больше сказать не могу.

Йенне выступает за «Арарат-Армения» с июля 2022 года. В прошедшем сезоне 23-летний вингер провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей, отдал 8 голевых передач и получил 11 жёлтых карточек.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 16:29
все люди произошли от армян (с) радио
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:03
Он же не армянин
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