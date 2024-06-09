Бразилия обыграла Мексику. Победный мяч забил Эндрик на 90+6-й минуте

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09 июня 2024, 08:16

Сборная Мексики уступила команде Бразилии в товарищеском матче (2:3).

На 5-й минуте игры полузащитник Андреас Перейра открыл счёт. Нападающий Габриэл Мартинелли на 54-й удвоил преимущество южноамериканской команды. На 73-й форвард Хулиан Киньонес забил первый мяч мексиканцев, а нападающий Гильермо Мартинес на 90+2-й восстановил равенство. Победный для «селесао» мяч провёл форвард Эндрик на 90+6-й.