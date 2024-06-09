Бразилия обыграла Мексику. Победный мяч забил Эндрик на 90+6-й минуте

Сборная Мексики уступила команде Бразилии в товарищеском матче (2:3).
На 5-й минуте игры полузащитник Андреас Перейра открыл счёт. Нападающий Габриэл Мартинелли на 54-й удвоил преимущество южноамериканской команды. На 73-й форвард Хулиан Киньонес забил первый мяч мексиканцев, а нападающий Гильермо Мартинес на 90+2-й восстановил равенство. Победный для «селесао» мяч провёл форвард Эндрик на 90+6-й.
Это сейчас товарняки, а вообще, Копа Америка продлится до середины июля.
У нас там заняты Бальбуэна, Маричаль, Чавес и Карраскаль.
Парагвай ещё ладно, далеко вряд ли продвинется (хотя как знать),
но остальные..
И предсезонку с командой пропустят, и отпуск получат после Копы какой-никакой.
Ох чувствую, наиграемся мы в первых турах РПЛ..
Леший бы побрал эти сборные..
Это сейчас товарняки, а вообще, Копа Америка продлится до середины июля.
У нас там заняты Бальбуэна, Маричаль, Чавес и Карраскаль.
Парагвай ещё ладно, далеко вряд ли продвинется (хотя как знать),
но остальные..
И предсезонку с командой пропустят, и отпуск получат после Копы какой-никакой.
Ох чувствую, наиграемся мы в первых турах РПЛ..
Леший бы побрал эти сборные..