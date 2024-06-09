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Бразилия обыграла Мексику. Победный мяч забил Эндрик на 90+6-й минуте

09 июня 2024, 08:16
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика2 : 3Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Мексики уступила команде Бразилии в товарищеском матче (2:3).

На 5-й минуте игры полузащитник Андреас Перейра открыл счёт. Нападающий Габриэл Мартинелли на 54-й удвоил преимущество южноамериканской команды. На 73-й форвард Хулиан Киньонес забил первый мяч мексиканцев, а нападающий Гильермо Мартинес на 90+2-й восстановил равенство. Победный для «селесао» мяч провёл форвард Эндрик на 90+6-й.

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Источник: soccer.ru Фото: Rafael Ribeiro/CBF
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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ матос (раскрыть)
вчера в 10:26
Кто там звезда? Ямаля пусть догонит хотя бы.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 10:24
Сравнить Эндрика с Пеле 😀👍
Ах да, он же за Реал играет. Значит он лучше Пеле.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 00:40
Как в своё время Пеле?
Attacante_88
Attacante_88 ответ Elliada_ (раскрыть)
09 июня в 18:17
А как же Пеле в 17 лет делавший игру не в товарняках, а на ЧМ?
Да и не какую игру Эндрик не сделал, он просто забил победный гол.
Хотя дела у Бразилии всё равно не очень.
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 16:44
То ли бразильцы докатились до Мексики, то ли мексиканцы допрыгнули до Бразилии?))
Elliada_
Elliada_
09 июня в 14:23
У Бразилии дела совсем плохи, если 17-летний мальчик делает результат.
баск
баск
09 июня в 12:20, ред.
Чавес играл..

Это сейчас товарняки, а вообще, Копа Америка продлится до середины июля.
У нас там заняты Бальбуэна, Маричаль, Чавес и Карраскаль.
Парагвай ещё ладно, далеко вряд ли продвинется (хотя как знать),
но остальные..

И предсезонку с командой пропустят, и отпуск получат после Копы какой-никакой.
Ох чувствую, наиграемся мы в первых турах РПЛ..
Леший бы побрал эти сборные..
a-league
a-league
09 июня в 10:16
Подбешивает, когда свистуны при определённой конъюнктуре тянут игру до талого
ssspartak
ssspartak
09 июня в 09:11
вот это действительно интересный матч! а не то когда товарищеские матчи по нулям играют, непонятно что в таких безголевых играх можно наиграть?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июня в 09:01
Мексика довольно-таки неуступчивая команда...
матос
матос
09 июня в 08:59
Звезда Королевского Мадридского клуба! Болелы Королевичей от души вам симпатизирую и малость завидую!
k66qk72geszr
k66qk72geszr
09 июня в 08:52
Бразилия показала что не хочет уступать даже в товарнеке...
VeniaminS
VeniaminS
09 июня в 08:47
Результативный получился матч,Бразилия еле вырвала победу.
c5rdd45bkrgq
c5rdd45bkrgq
09 июня в 08:41
У Нгамалё растёт конкурент- Андрюшка
Варвар7
Варвар7
09 июня в 08:41
Никто не хотел уступать в этом матче - бразильцы оказались более настойчивые...)
lotsman
lotsman
09 июня в 08:40
Всё шло на ничью. Не додержались мексиканцы.
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