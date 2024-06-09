Гол Карраскаля помог сборной Колумбии одержать крупную победу над США

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09 июня 2024, 08:06

Сборная США потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче (1:5).

На 6-й минуте встречи южноамериканцы открыли счёт — отличился полузащитник Джон Ариас. На 19-й нападающий Сантос Борре удвоил преимущество гостей. Хавбек Тимоти Веа на 58-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Также голами в составе колумбийцев отметились полузащитники Ричард Риос (77-я), Хорхе Карраскаль (85-я) и Луис Синистерра (88-я).