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Гол Карраскаля помог сборной Колумбии одержать крупную победу над США

09 июня 2024, 08:06
СШАЛоготип футбольный клуб США1 : 5Логотип футбольный клуб КолумбияКолумбияМатч завершен

Сборная США потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче (1:5).

На 6-й минуте встречи южноамериканцы открыли счёт — отличился полузащитник Джон Ариас. На 19-й нападающий Сантос Борре удвоил преимущество гостей. Хавбек Тимоти Веа на 58-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Также голами в составе колумбийцев отметились полузащитники Ричард Риос (77-я), Хорхе Карраскаль (85-я) и Луис Синистерра (88-я).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
09 июня в 10:42, ред.
Молодец Карраскаль. Поддержал марку российского футбола.
Capral
Capral
09 июня в 10:11
Я когда слышу, про, так называемый американо-европейский футбол- мне нехорошо делается. А когда вспоминаю МЛС- вообще, смеюсь две недели!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Другое дело НХЛ, или, конечно баскетбол НБА- это, Достойно Уважения!!! Но, только не европейский футбол в США...🤭🤭🤭
h3su2f355ys5
h3su2f355ys5
09 июня в 09:53
Колумбию с крупной победой над США.
adekvat
adekvat
09 июня в 09:42
Колумбийцы молодцы дали жару пиндосам.
drug01
drug01
09 июня в 08:55
Вот что значит играть в футбол не обращая на политику..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июня в 08:29, ред.
Американцы радуются единственному забитому голу.....
Они так и не поняли почему колумбийцы были без шлемов....
STVA 1
STVA 1
09 июня в 08:13
Мало кто ожидал такого результата. Молодцы колумбийцы
Митя Митин
Митя Митин
09 июня в 08:08
После такого в пендосии должны объявить день траура !
Гость
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