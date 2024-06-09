Гол Карраскаля помог сборной Колумбии одержать крупную победу над США

Сборная США потерпела поражение от команды Колумбии в товарищеском матче (1:5).
На 6-й минуте встречи южноамериканцы открыли счёт — отличился полузащитник Джон Ариас. На 19-й нападающий Сантос Борре удвоил преимущество гостей. Хавбек Тимоти Веа на 58-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Также голами в составе колумбийцев отметились полузащитники Ричард Риос (77-я), Хорхе Карраскаль (85-я) и Луис Синистерра (88-я).
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Другое дело НХЛ, или, конечно баскетбол НБА- это, Достойно Уважения!!! Но, только не европейский футбол в США...🤭🤭🤭
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Другое дело НХЛ, или, конечно баскетбол НБА- это, Достойно Уважения!!! Но, только не европейский футбол в США...🤭🤭🤭
Они так и не поняли почему колумбийцы были без шлемов....
Они так и не поняли почему колумбийцы были без шлемов....