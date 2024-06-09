Сборная Испании разгромила команду Северной Ирландии

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сегодня, 00:23

Сборная Испании одержала крупную победу в контрольном матче с командой Северной Ирландии (5:1).

Даниэль Баллард вывел гостей вперед на 2-й минуте, Педри на 12-й счет сравнял. Альваро Мората на 18-й обеспечил преимущество хозяевам поля. На 29-й Педри оформил дубль, Фабиан Руис забил на 35-й, а на 60-й отметился Микель Ойарсабаль.

На Евро-2024 Испания сыграет в группе B с Италией, Хорватией и Албанией.