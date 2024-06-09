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Сборная Испании разгромила команду Северной Ирландии

сегодня, 00:23
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания5 : 1Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Сборная Испании одержала крупную победу в контрольном матче с командой Северной Ирландии (5:1).

Даниэль Баллард вывел гостей вперед на 2-й минуте, Педри на 12-й счет сравнял. Альваро Мората на 18-й обеспечил преимущество хозяевам поля. На 29-й Педри оформил дубль, Фабиан Руис забил на 35-й, а на 60-й отметился Микель Ойарсабаль.

На Евро-2024 Испания сыграет в группе B с Италией, Хорватией и Албанией.

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт belfasttelegraph.co.uk
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:14
Никто не выигрывал Евро чаще испанцев(3)....и реже англичан(0)..)))
Удачи Испании в этой сложной группе...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 06:33
А вылетят раньше полуфинала
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:10
Хорошо настроились на товарняк испанцы
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:24
Испанцы традиционно сильны и претендуют на высокие места в каждом турнире..
.
6sk686bp4t37
6sk686bp4t37
сегодня в 03:58
Для Испании не слишком сильный соперник.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:41, ред.
На легке для них прошла тренировка
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:55
Ну это точно был разгром ,хоть и в товарняке .
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:33
рад за Педри.
уникальный игрок. лишь бы без травм пройти всю Евро.
Гость
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