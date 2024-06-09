Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Аяксе» опровергли слухи о возможном трансфере Сперцяна

09 июня 2024, 11:42

Председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг прокомментировал информацию о том, что амстердамский клуб может подписать нападающего «Бернли» Вута Вегхорста и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Слова функционера приводит Ajax Showtime со ссылкой на NH Sportcafé.

Это всё сказки, хватит. Я прочитал в интернете, что мы находимся в процессе покупки россиянина. Как, чёрт возьми, они туда попали?

Это просто неправда. Просто кто-то высосал из пальца, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Всё совсем не так.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Адамов переходит в «Ахмат»
Вчера, 22:50
«Спартак» может подписать вратаря сборной Ирана
Вчера, 21:02
СлухиСтало известно, при каком условии «Спартак» подпишет нового нападающего
Вчера, 20:35
Слухи«Дженоа» хочет подписать Сперцяна
Вчера, 19:51
СлухиСтало известно, почему сорвался трансфер Сперцяна в «Лацио»
Вчера, 19:39
В «Факеле» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Беленову
Вчера, 19:19
Все комментарии
fubqmw6afj65
fubqmw6afj65
09 июня в 12:08
Очень много будет еще опровержений, как и фейков.
lotsman
lotsman
09 июня в 12:02
И эти опровергли.) Остались ещё Интер, Байер и Брэдфорд.)
Capral
Capral
09 июня в 11:59
Вот, честно скажу- мне будет жаль, если Сперцян покинет Краснодар!!! С одной стороны, конечно- он созрел для европейского футбола, с другой, его присутствие в ПЛ России- украшает отечественный футбол!!! Без таких игроков, футбол России станет тусклым и неинтересным... Не так много, в России игроков, таких, по футбольному- аристократичных, с дворянским лоском, как Сперцян!!! В нём, есть, что-то, от тех игроков, незабываемого Арарата, середины70-х!!! Я даже, сравнил бы Сперцяна, с его соотечественникoм- великолепным А.Андреасяном, но, признаюсь, мне, лично, Сперцян нравится больше, хотя, отлично помню игру Андреасяна!!!!!!!

Вобщем, пожелаю Сперцяну- не останавливаться на достигнутом, верить в свою мечту, а если подвернется, достойный европейский клуб- сделать свой выбор!!!!!!! Сперцян- этого достоин!!! Удачи ему!!!
Ironigor
Ironigor
09 июня в 11:50
А было бы неплохо, если бы Сперцян попал именно в Аякс для продолжения своей карьеры.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 