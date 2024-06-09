В «Аяксе» опровергли слухи о возможном трансфере Сперцяна

Председатель наблюдательного совета «Аякса» прокомментировал информацию о том, что амстердамский клуб может подписать нападающего «Бернли» и полузащитника «Краснодара» . Слова функционера приводит Ajax Showtime со ссылкой на NH Sportcafé.

Это всё сказки, хватит. Я прочитал в интернете, что мы находимся в процессе покупки россиянина. Как, чёрт возьми, они туда попали?

Это просто неправда. Просто кто-то высосал из пальца, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Всё совсем не так.