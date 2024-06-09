В «Аяксе» опровергли слухи о возможном трансфере Сперцяна

Председатель наблюдательного совета «Аякса» Михаэль ван Праг прокомментировал информацию о том, что амстердамский клуб может подписать нападающего «Бернли» Вута Вегхорста и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Слова функционера приводит Ajax Showtime со ссылкой на NH Sportcafé.
Это всё сказки, хватит. Я прочитал в интернете, что мы находимся в процессе покупки россиянина. Как, чёрт возьми, они туда попали?
Это просто неправда. Просто кто-то высосал из пальца, и это уже три дня в интернете. Ерунда. Всё совсем не так.
Вобщем, пожелаю Сперцяну- не останавливаться на достигнутом, верить в свою мечту, а если подвернется, достойный европейский клуб- сделать свой выбор!!!!!!! Сперцян- этого достоин!!! Удачи ему!!!
Вобщем, пожелаю Сперцяну- не останавливаться на достигнутом, верить в свою мечту, а если подвернется, достойный европейский клуб- сделать свой выбор!!!!!!! Сперцян- этого достоин!!! Удачи ему!!!