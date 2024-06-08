Агент Жемалетдинова: «С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры с игроком о переходе.
Футболист по окончании прошлого сезона покинул московский «Локомотив».
Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Всё идёт своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было.
Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов — талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что ещё надо?
С такими данными и в поиске?!)) В поиске чего? Кто больше предложит? Если он настолько талантлив, то и искать ничего не надо было бы, его бы давно уже перехватили бы. А так он в поиске, то есть в ожидании.)
С такими данными и в поиске?!)) В поиске чего? Кто больше предложит? Если он настолько талантлив, то и искать ничего не надо было бы, его бы давно уже перехватили бы. А так он в поиске, то есть в ожидании.)