Агент Жемалетдинова: «С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было»

Агент , представляющий интересы полузащитника , прокомментировал информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры с игроком о переходе.

Футболист по окончании прошлого сезона покинул московский «Локомотив».

Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Всё идёт своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было.