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Агент Жемалетдинова: «С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было»

вчера, 16:33

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника Рифата Жемалетдинова, прокомментировал информацию о том, что ЦСКА ведёт переговоры с игроком о переходе.

Футболист по окончании прошлого сезона покинул московский «Локомотив».

Переговоры с ЦСКА по Жемалетдинову? Не слушайте никакую информацию. Всё идёт своим чередом до официального объявления какого-либо клуба. С ЦСКА по поводу Рифата переговоров не было.

Возможен ли переход Жемалетдинова в ЦСКА? Почему бы и нет? Никогда нельзя зарекаться. Жемалетдинов — талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске. Что ещё надо?

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 21:02
Ох он меня бесил когда в Локо играл))) помню играл хорошо, но имеется ли у него та форма, что была раньше?
3ubs29nchst3
3ubs29nchst3
вчера в 20:24
Море уток ждёт, как всегда...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:15
Видимо очередной пиар.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:13
Едва ли он нужен ЦСКА. Таких как он, там человек 6-7 уже есть. Химки - самое то для него.
lotsman
lotsman
вчера в 17:10
"..........талантливый, сильный, русский и бесплатный футболист, в поиске...."
С такими данными и в поиске?!)) В поиске чего? Кто больше предложит? Если он настолько талантлив, то и искать ничего не надо было бы, его бы давно уже перехватили бы. А так он в поиске, то есть в ожидании.)
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:40
Что то агент не договаривает.... посмотрим что окажется в итоге...:)))
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