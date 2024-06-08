Клубы из Испании, Турции и Франции планируют подписать Баринова

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.
Сообщается об интересе к футболисту со стороны клубов из Испании, Турции и Франции.
«Красно-зеленые» готовы рассмотреть предложения по игроку.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.
Сообщается об интересе к футболисту со стороны клубов из Испании, Турции и Франции.
«Красно-зеленые» готовы рассмотреть предложения по игроку.
1.Баринов
2.Беллингем
3.Фоден
...
1.Баринов
2.Беллингем
3.Фоден
...
Конечно возможно в аутсайдерах, но там и за трансфер немного дадут да и зарплата будет на порядок ниже
Конечно возможно в аутсайдерах, но там и за трансфер немного дадут да и зарплата будет на порядок ниже
в европейском чемпионате перейдешь на новый качественный уровень, что плюс для сборной)))
в европейском чемпионате перейдешь на новый качественный уровень, что плюс для сборной)))