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Клубы из Испании, Турции и Франции планируют подписать Баринова

вчера, 23:56

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

Сообщается об интересе к футболисту со стороны клубов из Испании, Турции и Франции.

«Красно-зеленые» готовы рассмотреть предложения по игроку.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:45
Дмитрий, на выход!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:54, ред.
Рейтинг популярности игроков у футбольных агентов Мира:
1.Баринов
2.Беллингем
3.Фоден
...
cska1948
cska1948
сегодня в 08:49
Слишком много желающих, а это значит, что Дмитрий, скорей всего, продолжит играть в Локо.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:37
Да кому он нужен, костолом.
khefr2xn5bk9
khefr2xn5bk9
сегодня в 07:35
Конкретики пока никакой, естественно Испания в перспективе лучше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:22
В связи с большим спросом можно организовать небольшой аукцион...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 07:00
Имеет шансы…)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:50
Только не во Францию
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:39
Если уж в Турции он не был нужен, то в топах тем более
Конечно возможно в аутсайдерах, но там и за трансфер немного дадут да и зарплата будет на порядок ниже
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 06:27
Это просто слухи от агента
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:12
Да ну... Мне кажется утятина это
qfr39vee3sje
qfr39vee3sje
сегодня в 05:44
Интересно, что по этому поводу думает Макрон...
Palgrist
Palgrist
сегодня в 04:44
Очередная утка, много их в межсезонье.
3sm999kamujv
3sm999kamujv
сегодня в 04:19
Мало в это верится, Баринов и в РПЛ не всегда блещет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 03:44
Что то мне не верится в этот интерес
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:43
беги, Дмитрий.
в европейском чемпионате перейдешь на новый качественный уровень, что плюс для сборной)))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:35
Баринов ну просто нарасхват...
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