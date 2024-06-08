Клубы из Испании, Турции и Франции планируют подписать Баринова

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вчера, 23:56

Полузащитник «Локомотива» имеет шансы продолжить карьеру в зарубежном чемпионате.

Сообщается об интересе к футболисту со стороны клубов из Испании, Турции и Франции.

«Красно-зеленые» готовы рассмотреть предложения по игроку.