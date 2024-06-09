«Динамо» может взять в аренду марокканского защитника «Сочи»

По информации источника, левый защитник «Сочи» Яхья Аттият Аллах попал в сферу интересов «Динамо».
Сообщается, что москвичи могут арендовать футболиста на один год.
Конкретный интерес к игроку сборной Марокко также исходит от египетского «Аль-Ахли».
Да, вратарская позиция слабая, нуждается в реконструкции. Нападение? Ну, неизвестно, как Тюкавин проведет следующий сезон и забьет ли он столько, сколько в предыдущем. Но в любом случае- атаку надо усилить, более маневренным и техничным нападающим, чем Тюкавин. Но на мой взгляд, самая ужасная позиция в Динамо- это оборона!!! Если Фернандес, еще как-то окреп, за эти пару лет, то, Маричаль- просто ужас ,абсолютно не прогрессирует... Хорошо, что Бальбуэна вернулся, хоть какая-то опора в ЦЗ. Но, с обороной, надо что-то решать- страшно проблемная линия...
Про тренера, моё мнение тебе известно, Дружище, но- сейчас, он в Динамо.
Да, вратарская позиция слабая, нуждается в реконструкции. Нападение? Ну, неизвестно, как Тюкавин проведет следующий сезон и забьет ли он столько, сколько в предыдущем. Но в любом случае- атаку надо усилить, более маневренным и техничным нападающим, чем Тюкавин. Но на мой взгляд, самая ужасная позиция в Динамо- это оборона!!! Если Фернандес, еще как-то окреп, за эти пару лет, то, Маричаль- просто ужас ,абсолютно не прогрессирует... Хорошо, что Бальбуэна вернулся, хоть какая-то опора в ЦЗ. Но, с обороной, надо что-то решать- страшно проблемная линия...
Про тренера, моё мнение тебе известно, Дружище, но- сейчас, он в Динамо.