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«Динамо» может взять в аренду марокканского защитника «Сочи»

09 июня 2024, 12:38

По информации источника, левый защитник «Сочи» Яхья Аттият Аллах попал в сферу интересов «Динамо».

Сообщается, что москвичи могут арендовать футболиста на один год.

Конкретный интерес к игроку сборной Марокко также исходит от египетского «Аль-Ахли».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 16:15
Приветище, Дружище!!!
Да, вратарская позиция слабая, нуждается в реконструкции. Нападение? Ну, неизвестно, как Тюкавин проведет следующий сезон и забьет ли он столько, сколько в предыдущем. Но в любом случае- атаку надо усилить, более маневренным и техничным нападающим, чем Тюкавин. Но на мой взгляд, самая ужасная позиция в Динамо- это оборона!!! Если Фернандес, еще как-то окреп, за эти пару лет, то, Маричаль- просто ужас ,абсолютно не прогрессирует... Хорошо, что Бальбуэна вернулся, хоть какая-то опора в ЦЗ. Но, с обороной, надо что-то решать- страшно проблемная линия...

Про тренера, моё мнение тебе известно, Дружище, но- сейчас, он в Динамо.
Храневец
Храневец ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:47
Виктор ,ЛЗ не панацея ,если хотим бороться за золото надо усиливать и вратарскую линию и нападение ! Про тренера и руководство промолчу и так все сам знаешь .Это мое личное мнение
Capral
Capral
09 июня в 13:41, ред.
Левый защитник, на место Скопинцева? Ну, тут, два варианта- или, Скопинцев может реально уйти в Зенит, или, Личка, наконец-то прозрел и понял, что Скопинцев- игрок средней линиии поля, но точно не защитник. Про Паршивлюка речь не идет- он старый и ему не место в основе. Ну, а в ЦЗ, у Динамо- всё в порядке? Сомневаюсь. Да, приход Бальбуэна- несколько укрепил центральную зону, но присутствие в ней Фернандеса и особенно Маричаля- вызывает большое беспокойство, что, собственно и подтвердил прошедший сезон...
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