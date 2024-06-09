«Динамо» может взять в аренду марокканского защитника «Сочи»

1717925912

09 июня 2024, 12:38

По информации источника, левый защитник «Сочи» попал в сферу интересов «Динамо».

Сообщается, что москвичи могут арендовать футболиста на один год.

Конкретный интерес к игроку сборной Марокко также исходит от египетского «Аль-Ахли».