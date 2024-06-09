Защитник сборной Бельгии Менье рискует пропустить Евро из-за травмы

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал травму защитника во время товарищеского матча с Люксембургом (3:0).

Игрок покинул поле на 16-й минуте, его заменил . Сегодня утром футболист должен был пройти МРТ .

Главный вывод вечера – мы потеряли Тома Менье. Мы разочарованы ситуацией. У нас ещё есть надежда, но я не настроен оптимистично. Он, вероятно, пропустит несколько дней или недель. Будем ли мы вызывать кого-то, если его придётся заменить? У нас будет время, чтобы подумать об этом, если ситуация того потребует. Посмотрим. На мой взгляд, 24 (футболиста) достаточно.

Аксель Витсель тоже почувствовал боль, но, похоже, с ним всё было в порядке. Мы просто приняли меры предосторожности.