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Игрок сборной Чехии пропустит Евро из-за травмы после падения с велосипеда

09 июня 2024, 12:53

Полузащитник «Твенте» и сборной Чехии Михал Садилек получил травму голени, упав во время велопрогулки, в связи с чем не сможет поехать на чемпионат Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь национальной команды Петр Шедивы.

Главный тренер чехов Иван Гашек также прокомментировал ситуацию:

Для нас это большое разочарование, потому что Михал – опытный игрок. Он также носил капитанскую повязку во время матча с Мальтой. От имени всей команды желаю ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время мы примем решение о вызове кого-то ещё.

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09 июня
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c5snw996f3pg
09 июня в 14:20
Надо же так не попасть на ЧЕ.
Варвар7
Варвар7
09 июня в 14:02
А ещё большее разочарование - это для самого игрока, остаётся пожелать ему скорейшего выздоровления....
Гость
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