Игрок сборной Чехии пропустит Евро из-за травмы после падения с велосипеда

Полузащитник «Твенте» и сборной Чехии Михал Садилек получил травму голени, упав во время велопрогулки, в связи с чем не сможет поехать на чемпионат Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь национальной команды Петр Шедивы.
Главный тренер чехов Иван Гашек также прокомментировал ситуацию:
Для нас это большое разочарование, потому что Михал – опытный игрок. Он также носил капитанскую повязку во время матча с Мальтой. От имени всей команды желаю ему скорейшего выздоровления. В ближайшее время мы примем решение о вызове кого-то ещё.