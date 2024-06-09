Игрок сборной Чехии пропустит Евро из-за травмы после падения с велосипеда

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09 июня 2024, 12:53

Полузащитник «Твенте» и сборной Чехии получил травму голени, упав во время велопрогулки, в связи с чем не сможет поехать на чемпионат Европы. Об этом сообщил пресс-секретарь национальной команды Петр Шедивы.

Главный тренер чехов также прокомментировал ситуацию: