Срна: «Модрич – лучший игрок всех времён на своей позиции»

Бывший капитан сборной Хорватии высказался о полузащитнике «Реала» .

Модрич – это особенный футболист. Да, я знаю, я хорват, но он действительно особенный игрок и невероятный человек. Я думаю, что Лука – лучший игрок всех времён на своей позиции.