Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2023/2024

Срна: «Модрич – лучший игрок всех времён на своей позиции»

вчера, 13:33

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна высказался о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.

Модрич – это особенный футболист. Да, я знаю, я хорват, но он действительно особенный игрок и невероятный человек. Я думаю, что Лука – лучший игрок всех времён на своей позиции.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Было бы хорошо, если бы „Барселона“ дала Флику время»
10 июня
Сане: «Присутствие Крооса на поле может запугать соперника»
10 июня
Вейналдум: «Арне Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо»
10 июня
Трезеге: «Цель Конте — выиграть Серию А с „Наполи“ в первый же сезон»
09 июня
Ибрагимович: «Спорт в США слишком дорогой»
09 июня
Леманн: «Подходит ли Артета „Арсеналу“? Я не уверен»
08 июня
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:03
Не поспоришь
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:26
Марадона был нападающий, а здесь говорится о позиции атакующего полузащитника, разыграюващего. Понятное дело, что команда была сильная, но именно стержнем был Лука. Поставь любого другого игрока и хорваты бы мечтали до 1/4 дойти
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ LogvinovSerj (раскрыть)
вчера в 20:54
Не надо ля- ля.
На ЧМ в России у хорватов кроме Модрича ребят классных хватало с избытком: Врсалько, Ловрен, Вида, Ракитич, Ковачич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич - без этих парней никакого бы финала не было.
Лука безусловно первую скрипку играл, но до Марадонны, который реально в 1990- м в одиночку аргов тащил Модричу далеко.
LogvinovSerj
LogvinovSerj
вчера в 17:11
На моей памяти наверное да! А я лет 25 смотрю футбол. Он практически в одиночку дотащил Хорватию до финала ЧМ. Тот же Пирло и Хави этого бы не смогли сделать
Capral
Capral
вчера в 14:37
В своё время, и Дарио, тоже был крут, да еще как!!! В Шахте зажигал, так, что любо дорого было смотреть!!! Универсалище!!! Не знаю, насчет Модрича, но в Украине, тех лет- равных Срне не было, а сейчас и подавно... А ведь в то время, украинский футбол катировался в ЛЧ и смотрелся достаточно качественно.

Что до Модрича, не скажу, что он лучший на своей позиции. Были и до него не хуже, если не лучше. Но другое дело, что в свои годы, парень играет на высоком уровне- а это достойно восхищения. Спортивное долголетие, в жизни каждого спортсмена- бесценная награда!!!
u675cxjgacxa
u675cxjgacxa
вчера в 14:30
Для хорватов он точно лучший, а так найдется много более достойных игроков.
adekvat
adekvat
вчера в 14:17
Всех времен лучший, если только в Хорватии, и то можно поспорить.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:59, ред.
Лучший не лучший - не знаю, не мне судить, но то, что великолепный распасовщик - вне всякого сомнения. Здесь с ним может "конкурировать" только Месси. Ну и Пирло с Хави, куда уж без них.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:56
Хави, Иньеста, Пирло... Это те, кто однозначно круче Модрича в новой эре.
Лука тоже крут, но..., но.
qkarhq3srey8
qkarhq3srey8
вчера в 13:48
Вот загнул! Просто хороший игрок
shlomo
shlomo
вчера в 13:35
Ну всех времен это он конечно немного преувеличил....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:35
Сколько уже играет и всегда неплохо !
2yncjrhzyah8
2yncjrhzyah8
вчера в 13:34
Лука Модрич — один из самых талантливых и успешных полузащитников в истории футбола. Он обладает невероятной техникой, видением поля и умением создавать моменты для партнёров. Модрич также известен своим лидерством на поле и вне его, что делает его незаменимым игроком для любой команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 