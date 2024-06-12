Срна: «Модрич – лучший игрок всех времён на своей позиции»

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна высказался о полузащитнике «Реала» Луке Модриче.
Модрич – это особенный футболист. Да, я знаю, я хорват, но он действительно особенный игрок и невероятный человек. Я думаю, что Лука – лучший игрок всех времён на своей позиции.
На ЧМ в России у хорватов кроме Модрича ребят классных хватало с избытком: Врсалько, Ловрен, Вида, Ракитич, Ковачич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич - без этих парней никакого бы финала не было.
Лука безусловно первую скрипку играл, но до Марадонны, который реально в 1990- м в одиночку аргов тащил Модричу далеко.
На ЧМ в России у хорватов кроме Модрича ребят классных хватало с избытком: Врсалько, Ловрен, Вида, Ракитич, Ковачич, Брозович, Перишич, Ребич, Манджукич - без этих парней никакого бы финала не было.
Лука безусловно первую скрипку играл, но до Марадонны, который реально в 1990- м в одиночку аргов тащил Модричу далеко.
Что до Модрича, не скажу, что он лучший на своей позиции. Были и до него не хуже, если не лучше. Но другое дело, что в свои годы, парень играет на высоком уровне- а это достойно восхищения. Спортивное долголетие, в жизни каждого спортсмена- бесценная награда!!!
Что до Модрича, не скажу, что он лучший на своей позиции. Были и до него не хуже, если не лучше. Но другое дело, что в свои годы, парень играет на высоком уровне- а это достойно восхищения. Спортивное долголетие, в жизни каждого спортсмена- бесценная награда!!!
Лука тоже крут, но..., но.
Лука тоже крут, но..., но.