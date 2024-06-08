Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Леманн: «Подходит ли Артета команде на данный момент? Я не уверен»

вчера, 17:27

Экс-голкипер «Арсенала» Йенс Леманн полагает, что тренер Микель Артета, возможно, не подходит «канонирам».

Артета проделал очень хорошую работу, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде на данный момент? Я не уверен. Свою значимость необходимо доказывать.

Мы могли дважды стать чемпионами Англии. В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два балла.

Люди, приглашающие тренеров, иногда не осознают, что их характер тоже очень важен. Взгляните на личность рулевого. Он победитель или просто хороший человек, который выводит вас на определенный уровень, а потом все завершается?

Ранее сообщалось, что «Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Артетой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сарри назвал ошибкой свой уход из «Челси»
Вчера, 08:59
Месси: «„Реал“ — лучшая команда мира»
07 июня
Руни о Гвардиоле: «Сможет ли он добиться успеха с „Абердином“?»
07 июня
Агент Влашича о возможном возвращении в Россию: «В футболе всё возможно»
07 июня
Моуриньо: «Я выиграл бы трофей для Кейна, но меня уволили перед финалом»
06 июня
Хаби Алонсо поделился эмоциями от поражения в финале Лиги Европы
05 июня
Сортировать
Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:08
После Венгера, именно Артета поднимает Арсенала со дна , с ограниченнеми возможностями. И это, он делает в жёсткой конкуренции с гигантами в АПЛ, с большими деньгами . Думаю, он проделал огромную работу и идёт по вернему пути
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:06
Все такие умные постфактум. А могут ли Леманн и ему подобные ученые футбола до начала сезона указать на тренеров с Характером! С таких Характером, чтоб сплошные победы были и набирали рекордные 90+ очков.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:20, ред.
Думаю, что Леманн тут ошибается. Артета как раз очень подходит "Арсеналу" и с ним нужно безусловно продлять контракт."Арсенал" хоть и повторил прошлогодний результат, став серебряным призёром АПЛ, всё равно сделал большой шаг вперёд. Команда стала более организованнее, мощнее и стабильнее. Видно что команда постоянно прогрессирует. А прошедшем сезоне дошли до четвертьфинала ЛЧ. И в этом очень большая заслуга Артеты.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:14
Только Мостовой?
У Спартака, вся команда-80-x и 90-х одни ЛЕГЕНДЫ и СИМВОЛЫ!!!!!!!
9m2fhvwx8krj
9m2fhvwx8krj
вчера в 18:48
Артета достоин продление контракта, наберёмся терпения
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 18:36
харизматичный немец был очень подходящим вратарем тех самых непобедимых пушкарей Арсена Венгера.
рекордсмен Лиги чемпионов по количеству сухих минут подряд.
рекорд уникален, т.к. на его установления Арсеналу никогда не нужно было скатываться до оборонительного антифутбола, до парковки автобуса как у Моуриньо. А ск-ко пенальти он отразил?!
уж как пенальтист, Леманн всегда был сильнее Буффона,
итальянец проиграл все решающие серии пенальти в своей карьере.
один из немногих в истории немцев, успешно игравших в более сильном чемпионате, нежели Бундеслига.
у Йенса был сильный характер.
только с таким характером человек смог посадить на лавку самого Оливера Кана.
Йенс смело бросался в ноги нападающих саму в гущу борьбы.
и уверенно шел выяснять отношения с одним или несколькими футболистами команды противника.
ну и заработал огромное число красных карточек)))
плюс, был неудачное время в Италии за Милан.
того Арсенала называли и называют Invincibles (Неуязвимые)
так вот, Леманн зарегистрировал торговую марку Invincibles на свое имя.
теперь это слово не имеет право использовать даже Арсенал.
не то что другой бренд.
Арсеналу остается одно - сделать коллаб с Леманном под торговую марку
Invincibles
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:59
Подходил ли Леманн Арсеналу? Не уверен.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:52
у каждого клуба есть такие легенды))
у Спартака Мостовой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 