Экс-голкипер «Арсенала» Йенс Леманн полагает, что тренер Микель Артета, возможно, не подходит «канонирам».
Артета проделал очень хорошую работу, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде на данный момент? Я не уверен. Свою значимость необходимо доказывать.
Мы могли дважды стать чемпионами Англии. В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два балла.
Люди, приглашающие тренеров, иногда не осознают, что их характер тоже очень важен. Взгляните на личность рулевого. Он победитель или просто хороший человек, который выводит вас на определенный уровень, а потом все завершается?
Ранее сообщалось, что «Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Артетой.
рекордсмен Лиги чемпионов по количеству сухих минут подряд.
рекорд уникален, т.к. на его установления Арсеналу никогда не нужно было скатываться до оборонительного антифутбола, до парковки автобуса как у Моуриньо. А ск-ко пенальти он отразил?!
уж как пенальтист, Леманн всегда был сильнее Буффона,
итальянец проиграл все решающие серии пенальти в своей карьере.
один из немногих в истории немцев, успешно игравших в более сильном чемпионате, нежели Бундеслига.
у Йенса был сильный характер.
только с таким характером человек смог посадить на лавку самого Оливера Кана.
Йенс смело бросался в ноги нападающих саму в гущу борьбы.
и уверенно шел выяснять отношения с одним или несколькими футболистами команды противника.
ну и заработал огромное число красных карточек)))
плюс, был неудачное время в Италии за Милан.
того Арсенала называли и называют Invincibles (Неуязвимые)
так вот, Леманн зарегистрировал торговую марку Invincibles на свое имя.
теперь это слово не имеет право использовать даже Арсенал.
не то что другой бренд.
Арсеналу остается одно - сделать коллаб с Леманном под торговую марку
Invincibles
рекордсмен Лиги чемпионов по количеству сухих минут подряд.
рекорд уникален, т.к. на его установления Арсеналу никогда не нужно было скатываться до оборонительного антифутбола, до парковки автобуса как у Моуриньо. А ск-ко пенальти он отразил?!
уж как пенальтист, Леманн всегда был сильнее Буффона,
итальянец проиграл все решающие серии пенальти в своей карьере.
один из немногих в истории немцев, успешно игравших в более сильном чемпионате, нежели Бундеслига.
у Йенса был сильный характер.
только с таким характером человек смог посадить на лавку самого Оливера Кана.
Йенс смело бросался в ноги нападающих саму в гущу борьбы.
и уверенно шел выяснять отношения с одним или несколькими футболистами команды противника.
ну и заработал огромное число красных карточек)))
плюс, был неудачное время в Италии за Милан.
того Арсенала называли и называют Invincibles (Неуязвимые)
так вот, Леманн зарегистрировал торговую марку Invincibles на свое имя.
теперь это слово не имеет право использовать даже Арсенал.
не то что другой бренд.
Арсеналу остается одно - сделать коллаб с Леманном под торговую марку
Invincibles