Леманн: «Подходит ли Артета команде на данный момент? Я не уверен»

Экс-голкипер «Арсенала» полагает, что тренер , возможно, не подходит «канонирам».

Артета проделал очень хорошую работу, поднимая «Арсенал». Но подходит ли он команде на данный момент? Я не уверен. Свою значимость необходимо доказывать.

Мы могли дважды стать чемпионами Англии. В прошлом сезоне «Арсенал» лидировал и за один месяц упустил титул. Кульминацией стал момент, когда Сака не реализовал пенальти в игре с «Вест Хэмом» при 2:0, в итоге ничья. Минус два балла.

Люди, приглашающие тренеров, иногда не осознают, что их характер тоже очень важен. Взгляните на личность рулевого. Он победитель или просто хороший человек, который выводит вас на определенный уровень, а потом все завершается?