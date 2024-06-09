Трезеге: «Цель Конте — выиграть Серию А с „Наполи“ в первый же сезон»

Бывший нападающий «Ювентуса» прокомментировал назначение на должность главного тренера «Наполи».

Конте – особенный человек. Он возглавлял «Ювентус», потом «Интер» и теперь хочет попробовать свои силы в «Наполи». Он передал команде необыкновенный энтузиазм. Его цель — выиграть Скудетто как можно скорее, а точнее сразу.