Трезеге: «Цель Конте — выиграть Серию А с „Наполи“ в первый же сезон»

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге прокомментировал назначение Антонио Конте на должность главного тренера «Наполи».
Конте – особенный человек. Он возглавлял «Ювентус», потом «Интер» и теперь хочет попробовать свои силы в «Наполи». Он передал команде необыкновенный энтузиазм. Его цель — выиграть Скудетто как можно скорее, а точнее сразу.
1. с любой ценой сохранить Кварацхелия.
2. из Торино приобрести Буонджорно.
но владелец Торино Урбано Каир не хуже Де Лаурентиса.
здесь сошли два носорога. торги будут до последнего.
3. подписать бельгийца Лукаку. (запасной вариант - Артем Довбик из Жироны)
значит, Антонио дал согласие на продажу Осимхена.
как раз можно предметно договорится с Челси.
хотя...читал. что владелец Наполи находится в Париже, обсуждать сделки с ПСЖ.
видимо деньги нужны очень срочно.
Конте на мозги кап кап начал делать))
1. с любой ценой сохранить Кварацхелия.
2. из Торино приобрести Буонджорно.
но владелец Торино Урбано Каир не хуже Де Лаурентиса.
здесь сошли два носорога. торги будут до последнего.
3. подписать бельгийца Лукаку. (запасной вариант - Артем Довбик из Жироны)
значит, Антонио дал согласие на продажу Осимхена.
как раз можно предметно договорится с Челси.
хотя...читал. что владелец Наполи находится в Париже, обсуждать сделки с ПСЖ.
видимо деньги нужны очень срочно.
Конте на мозги кап кап начал делать))