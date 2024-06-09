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Трезеге: «Цель Конте — выиграть Серию А с „Наполи“ в первый же сезон»

09 июня 2024, 22:48

Бывший нападающий «Ювентуса» Давид Трезеге прокомментировал назначение Антонио Конте на должность главного тренера «Наполи».

Конте – особенный человек. Он возглавлял «Ювентус», потом «Интер» и теперь хочет попробовать свои силы в «Наполи». Он передал команде необыкновенный энтузиазм. Его цель — выиграть Скудетто как можно скорее, а точнее сразу.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 00:46
Ага, ага... Пришел, увидел, победил..., с рахитом Осимхиным и сдавшим обороты Хвичей.
Дурь Трезеге помноженная на его серьезность = шараде.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:39
и Конте сразу обозначил 3 главных трансферных цели.
1. с любой ценой сохранить Кварацхелия.
2. из Торино приобрести Буонджорно.
но владелец Торино Урбано Каир не хуже Де Лаурентиса.
здесь сошли два носорога. торги будут до последнего.
3. подписать бельгийца Лукаку. (запасной вариант - Артем Довбик из Жироны)
значит, Антонио дал согласие на продажу Осимхена.
как раз можно предметно договорится с Челси.
хотя...читал. что владелец Наполи находится в Париже, обсуждать сделки с ПСЖ.
видимо деньги нужны очень срочно.
Конте на мозги кап кап начал делать))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 00:20
И он может это сделать! Конте умеет давать результат и выжимать из игроков максимум.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 23:59
Конте всегда вставит только одну цель - победа в чемпионате.
Митя Митин
Митя Митин
09 июня в 23:53
Сразу это он загнул, может год два !
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