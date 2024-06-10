Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2024

Сане: «Присутствие Крооса на поле может запугать соперника»

вчера, 22:51

Нападающий сборной Германии Лерой Сане высоко отозвался о своём партнёре по национальной команде Тони Кроосе.

В раздевалке Кроос — это тот, на кого равняются все остальные игроки. Он добился очень многого, поэтому его успех придает ему особый статус. На поле Кроос невероятен, ничто не может его сбить с толку. Даже в моменты, когда дела идут не очень хорошо, он всегда сосредоточен. Вы просто смотрите на него и понимаете, что вам не о чем беспокоиться. Он говорит нам, что всё всегда в наших руках, чтобы изменить ход игры. Более того, его присутствие действительно может запугать соперника. Он нам очень помогает и просто невероятно полезен для команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола: «Было бы хорошо, если бы „Барселона“ дала Флику время»
Вчера, 22:58
«Реал» примет участие на клубном ЧМ
Вчера, 17:34
Вейналдум: «Арне Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо»
Вчера, 00:49
Трезеге: «Цель Конте — выиграть Серию А с „Наполи“ в первый же сезон»
09 июня
Ибрагимович: «Спорт в США слишком дорогой»
09 июня
Леманн: «Подходит ли Артета „Арсеналу“? Я не уверен»
08 июня
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:16
Что ли он такой страшный !!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 