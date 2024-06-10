Сане: «Присутствие Крооса на поле может запугать соперника»

Нападающий сборной Германии высоко отозвался о своём партнёре по национальной команде .

В раздевалке Кроос — это тот, на кого равняются все остальные игроки. Он добился очень многого, поэтому его успех придает ему особый статус. На поле Кроос невероятен, ничто не может его сбить с толку. Даже в моменты, когда дела идут не очень хорошо, он всегда сосредоточен. Вы просто смотрите на него и понимаете, что вам не о чем беспокоиться. Он говорит нам, что всё всегда в наших руках, чтобы изменить ход игры. Более того, его присутствие действительно может запугать соперника. Он нам очень помогает и просто невероятно полезен для команды.