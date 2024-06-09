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Ибрагимович: «Спорт в США слишком дорогой»

09 июня 2024, 22:45

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о спорте в США.

Спорт в США слишком дорогой. Мои дети играют в хорошей команде, и я заплатил 3500 долларов за занятия каждого из детей. Мне это не нравится, потому что не у всех есть деньги, а спорт должен быть доступен всем, потому что он объединяет людей независимо от их происхождения.

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Все комментарии
Андрей Лопатинский
Андрей Лопатинский
вчера в 21:14
Ага а в России капец как дёшево
cska1948
cska1948 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 09:43
В американских школах и колледжах молодые люди могут только найти себе вид спорта, которым они хотели бы заниматься профессионально. Школы и колледжи не готовят спортсменов профессионалов. А Ибра говорит именно о профессиональной подготовке.
Igo0rek
Igo0rek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 05:16
Ты говоришь про команды по американскому футболу и баскетболу, которые входят в систему. Но по европейскому футболу такого нет.
m83xdpr34bd9
m83xdpr34bd9
вчера в 05:13
Для него это совсем не деньги.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 00:34, ред.
))) Ибра брехун каких свет не видел.
В США, наряду с Китаем, созданы лучшие в мире условия для детского и юношеского спорта. Чуть ли не каждая школа или колледж имеют богатую спортивную инфраструктуру, позволяющую молодежи найти себя практически во всех популярных спортивных дисциплинах, причем совершенно бесплатно. Разве только в Германии есть нечто подобное.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 00:04
доступно на улице занииматься.
спорт в мире капитализма всегда был и будет бизнесом.
бизнесу нужен результат, победы, культ успешных спортсменов.
конечно, мы люди хотим, и надеемся что спрт и физ.культура поможет раскрыть красоту человека, его духовные и физические возможности....но такого трудно, почти нереально в мире капитализма.....ну а профессиональнй спорт давно перестал быть делом и путем нравственного и эстетического воспитания.
потому в спорте есть допинги.
и многое чего грязного.
drug01
drug01
09 июня в 23:32
Если хочешь получить хороший результат надо платить дорого за подготовку
Гость
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