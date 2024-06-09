Ибрагимович: «Спорт в США слишком дорогой»

Бывший нападающий «Милана» поделился мнением о спорте в США .

Спорт в США слишком дорогой. Мои дети играют в хорошей команде, и я заплатил 3500 долларов за занятия каждого из детей. Мне это не нравится, потому что не у всех есть деньги, а спорт должен быть доступен всем, потому что он объединяет людей независимо от их происхождения.