Ибрагимович: «Спорт в США слишком дорогой»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о спорте в США.
Спорт в США слишком дорогой. Мои дети играют в хорошей команде, и я заплатил 3500 долларов за занятия каждого из детей. Мне это не нравится, потому что не у всех есть деньги, а спорт должен быть доступен всем, потому что он объединяет людей независимо от их происхождения.
В США, наряду с Китаем, созданы лучшие в мире условия для детского и юношеского спорта. Чуть ли не каждая школа или колледж имеют богатую спортивную инфраструктуру, позволяющую молодежи найти себя практически во всех популярных спортивных дисциплинах, причем совершенно бесплатно. Разве только в Германии есть нечто подобное.
В США, наряду с Китаем, созданы лучшие в мире условия для детского и юношеского спорта. Чуть ли не каждая школа или колледж имеют богатую спортивную инфраструктуру, позволяющую молодежи найти себя практически во всех популярных спортивных дисциплинах, причем совершенно бесплатно. Разве только в Германии есть нечто подобное.
спорт в мире капитализма всегда был и будет бизнесом.
бизнесу нужен результат, победы, культ успешных спортсменов.
конечно, мы люди хотим, и надеемся что спрт и физ.культура поможет раскрыть красоту человека, его духовные и физические возможности....но такого трудно, почти нереально в мире капитализма.....ну а профессиональнй спорт давно перестал быть делом и путем нравственного и эстетического воспитания.
потому в спорте есть допинги.
и многое чего грязного.
спорт в мире капитализма всегда был и будет бизнесом.
бизнесу нужен результат, победы, культ успешных спортсменов.
конечно, мы люди хотим, и надеемся что спрт и физ.культура поможет раскрыть красоту человека, его духовные и физические возможности....но такого трудно, почти нереально в мире капитализма.....ну а профессиональнй спорт давно перестал быть делом и путем нравственного и эстетического воспитания.
потому в спорте есть допинги.
и многое чего грязного.