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Вейналдум: «Арне Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо»

вчера, 00:49

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался о новом главном тренере «красных» Арне Слоте.

В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде». Там я увидел, как работает Слот. Он показал высокий уровень. Я могу сравнить его с Клоппом и Моуриньо — он на таком же уровне.

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Все комментарии
a5dtttqry34w
a5dtttqry34w
вчера в 08:30
Время покажет какой у него уровень.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 07:32
за земляка Слота Вейналдум ))
все равно что сказать, что Слот на одном уровне с Гвардиолой и... Тен Хагом
sv_1969
sv_1969
вчера в 07:21
Ну ну... Вот это спорное утверждение
kazakoff
kazakoff
вчера в 06:06
Время покажет на что Арне способен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:51
Вообще не слышал такой фамилии.
В отличие двух других....
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 04:30
Моуриньо это уже в прошлом
Василий 50
Василий 50
вчера в 04:27
А Моуриньо тут причём?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 01:20
Как и Семак. Только Богданыч пока не в теме...)
Predator94
Predator94
вчера в 01:13
Зачем давать такие высокие оценки, если нет еще турнира?
Тен хагу тоже давали после аякса такие оценки и что?
Гость
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