Вейналдум: «Арне Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» высказался о новом главном тренере «красных» .

В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде». Там я увидел, как работает Слот. Он показал высокий уровень. Я могу сравнить его с Клоппом и Моуриньо — он на таком же уровне.