Вейналдум: «Арне Слот на одном уровне с Клоппом и Моуриньо»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум высказался о новом главном тренере «красных» Арне Слоте.
В начале сезона я несколько дней тренировался в «Фейеноорде». Там я увидел, как работает Слот. Он показал высокий уровень. Я могу сравнить его с Клоппом и Моуриньо — он на таком же уровне.
все равно что сказать, что Слот на одном уровне с Гвардиолой и... Тен Хагом
все равно что сказать, что Слот на одном уровне с Гвардиолой и... Тен Хагом
В отличие двух других....
В отличие двух других....
Тен хагу тоже давали после аякса такие оценки и что?
Тен хагу тоже давали после аякса такие оценки и что?