Заболотный прошёл медосмотр перед переходом в «Химки»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный продолжит карьеру в «Химках».
По данным источника, сегодня форвард прошёл медосмотр переход переходом в подмосковный клуб.
При этом ЦСКА пытается заключить новый контракт с футболистом.
Нападающий ЦСКА Антон Заболотный продолжит карьеру в «Химках».
По данным источника, сегодня форвард прошёл медосмотр переход переходом в подмосковный клуб.
При этом ЦСКА пытается заключить новый контракт с футболистом.
Пусть этому футболисту не покажется обидным моё мнение, но его место - в первой лиге. Кроме старательности, я никаких положительных футбольных качеств при всём желании не смог у него найти. Если только под микроскопом... Если кто-то думает по-другому, ради бога. Если я в нём ошибся, пусть доказывает свою состоятельность в новом клубе. Пожелаю ему в этом успеха.
Пусть этому футболисту не покажется обидным моё мнение, но его место - в первой лиге. Кроме старательности, я никаких положительных футбольных качеств при всём желании не смог у него найти. Если только под микроскопом... Если кто-то думает по-другому, ради бога. Если я в нём ошибся, пусть доказывает свою состоятельность в новом клубе. Пожелаю ему в этом успеха.