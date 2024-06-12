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Заболотный прошёл медосмотр перед переходом в «Химки»

вчера, 14:57

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный продолжит карьеру в «Химках».

По данным источника, сегодня форвард прошёл медосмотр переход переходом в подмосковный клуб.

При этом ЦСКА пытается заключить новый контракт с футболистом.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:57
Ничего необычного: пришёл новый тренер, ознакомился с потенциалом футболиста, понял, что г-н Заболотный дотягивает лишь до нулевого цикла, как при строительстве нового здания; и что даже первого этажа с ним не построишь, и решил избавиться от него.
Пусть этому футболисту не покажется обидным моё мнение, но его место - в первой лиге. Кроме старательности, я никаких положительных футбольных качеств при всём желании не смог у него найти. Если только под микроскопом... Если кто-то думает по-другому, ради бога. Если я в нём ошибся, пусть доказывает свою состоятельность в новом клубе. Пожелаю ему в этом успеха.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:29
Спасибо за игру Заба, но ушел твой тренер придется уходить и тебе
pomor45
pomor45
вчера в 17:55
Федотова тоже в Химках ждать?
isamsn
isamsn
вчера в 17:41
Ну наверно это предсказуемый вариант при новом тренере. Интересно кто пополнит ряды армейцев в нападении.
lotsman
lotsman
вчера в 16:30
В Химках у него будет больше игрового времени, чем в ЦСКА. И он ещё забьёт Армейцам.)
Вещий
Вещий
вчера в 15:49
Посмотрим как у него дела пойдут в Химках...
b5acc6rc4a8s
b5acc6rc4a8s
вчера в 15:27
На этом карьера Зеболотного и закончится.
Capral
Capral
вчера в 15:16
А кто же, у ЦСКА в атаке остается- из чистых форвардов?
Николич уже начинает руководить? "Шёта мне не нравится здешний режим", как говорил непревзойденный М.Водяной...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:16
Ну и слава богу. В ЦСКА ему точно уже делать нечего.
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