«Краснодар» близок к трансферу Смолова

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вчера, 11:19

Нападающий , у которого заканчивается контракт с «Динамо», близок к возвращению в «Краснодар».

Ожидается, что 34-летний форвард присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.

Также к футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.