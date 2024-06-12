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«Краснодар» близок к трансферу Смолова

вчера, 11:19

Нападающий Фёдор Смолов, у которого заканчивается контракт с «Динамо», близок к возвращению в «Краснодар».

Ожидается, что 34-летний форвард присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.

Также к футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.

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Бот зануда
Бот зануда
вчера в 19:20


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Kosmos58
Kosmos58
вчера в 18:31
Боже упаси! Возвращение - плохая примета!..
pomor45
pomor45
вчера в 17:49
Круговорот Смолы в РПЛ.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:43
У тебя, Олежа, почти, как у Абдулы: "Что еще надо человеку, чтобы встретить старость"!?)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:40
Для Смолова это самое "то"!)
Отличная зарплата по высшему разряду "не бей лежачего"!
Теплая лавка запасных, тёплый туалет, знакомый тренер и усадьба...
Что ещё нужно футбольному пенсионеру для спортивной старости?))
derrik2000
derrik2000
вчера в 15:55
Кто я такой, чтобы Галицкому советовать, но всё таки было бы интересно на поле на возвращение блудного сына.
Но, поскольку, сынок-то действительно - "БЛУДНЫЙ", то и зарплату ему можно было бы положить и поменьше, а остальное - бонусами.
Повторюсь, однако: не мне советовать Галицкому, что и как со Смоловым делать.
Aleks Captain
Aleks Captain
вчера в 15:32
Балласт!
etm7ytvtvyhh
etm7ytvtvyhh
вчера в 15:29
Неужели у Краснодара больше нет цели стать чемпионом?
ssspartak
ssspartak ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:04
Почему покупки? Сказано же, что свободным агентом....да, ему придется зарплату платить. Ну на сезон попользоваться им еще можно, авось и заиграет (нет)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:38
С ума сошли. Единственное объяснение этой "выдающейся" покупки - жаль стало парня. Пусть, мол, покантуется на лавке, потренируется, а там будет видно. Может, на что и сгодится.
Mi6
Mi6
вчера в 13:29
Что за страсть к пенсионерам?
ewv6unzhrj4c
ewv6unzhrj4c
вчера в 12:32
Насчет Саудовской Аравии такой жирный фейк, да и насчет Краснодара тоже.
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:32
А зачем он Краснодару? Если только для ротации, на замену минут на 15-20 выходить? На весь матч он уже не тянет.
4qjc66x5e848
4qjc66x5e848
вчера в 12:29
А на пенсию Смолов не может перейти?
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:29
А если еще и Сперцян уйдет- совсем труба Краснодару. Не хочется думать и зараннее хоронить быков, симпатичная у них команда, играющая, техничная, но, видимо, тучи сгущаются на командой и серьезно. А может- всё обойдется. Очень хочется верить...
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:23
Про саудитов прям посмеялся... Если бесплатно, минут на 15, то можно....
lotsman
lotsman
вчера в 12:19
Насчёт проявления интересов к 34 летнему Смолову со сторону саудитов, это просто рекламная утка.)
a-league
a-league
вчера в 12:11, ред.
Ему не в футбол играть надо, а садиться писать мемуары про Лопыреву, Ельцину и паненку-2018
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:54, ред.
Значит в следующем сезоне Краснодар вычёркиваем из списка претендентов на Чемпионство....(хотя в год 100-летия Зенита и приобретения Глушенкова можно и остальные 14 команд вычёркивать))))
Как известно Смолов Античемпион....ни разу не был...даже почти расчемпионистое Динамо в этом сезоне осталось лишь с бронзой...))
shlomo
shlomo ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:53
И Кокорина с Дзюбой в Краснодар для полного счастья....:)))

Дублер для Кордобы. Зимнее трансферное окно показало, что с селекцией Краснодара серьезные проблемы. Банально никого купить не могут и под закрытие привезли в атаку возрастного Са. Не удивлюсь подписанию свободным агентом Жемалетдинова. У Краснодара нет скамейки, из лидеров РПЛ была задействована самая малая обойма игроков (14 игроков сыграло больше 1000 минут)
adekvat
adekvat
вчера в 11:47
Акрон ему в самый раз.
Capral
Capral
вчера в 11:46
Похоже, у Краснодара дела совсем плохи, если смотрят на Смолова...
Вещий
Вещий
вчера в 11:41
Ну если Саудиты проявляют интерес, то усе..... Рон напрягся...;))))
drug01
drug01
вчера в 11:33
В Динамо он совсем раскис! Надо менять команду!!!
ck67prh8tzv2
ck67prh8tzv2
вчера в 11:31
Пожалуй он там больше подходит!!!
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