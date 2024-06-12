«Краснодар» близок к трансферу Смолова

Нападающий Фёдор Смолов, у которого заканчивается контракт с «Динамо», близок к возвращению в «Краснодар».
Ожидается, что 34-летний форвард присоединится к «быкам» на правах свободного агента и подпишет контракт на один сезон.
Также к футболисту проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.
Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
Дублер для Кордобы. Зимнее трансферное окно показало, что с селекцией Краснодара серьезные проблемы. Банально никого купить не могут и под закрытие привезли в атаку возрастного Са. Не удивлюсь подписанию свободным агентом Жемалетдинова. У Краснодара нет скамейки, из лидеров РПЛ была задействована самая малая обойма игроков (14 игроков сыграло больше 1000 минут)
Дублер для Кордобы. Зимнее трансферное окно показало, что с селекцией Краснодара серьезные проблемы. Банально никого купить не могут и под закрытие привезли в атаку возрастного Са. Не удивлюсь подписанию свободным агентом Жемалетдинова. У Краснодара нет скамейки, из лидеров РПЛ была задействована самая малая обойма игроков (14 игроков сыграло больше 1000 минут)