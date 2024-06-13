«Вест Хэм» объявил о трансфере бразильского нападающего

Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о трансфере нападающего «Палмейраса» Луиса Гильерме.
Контракт с молодым бразильцем подписан до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.
Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о трансфере нападающего «Палмейраса» Луиса Гильерме.
Контракт с молодым бразильцем подписан до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.
эту команду недавно перешел бывший спортивный директор Байера Штейдтен, который как раз собрал чемпионский Байер, включая назначение Хаби Алонсо главным тренером Аспириновых.
эту команду недавно перешел бывший спортивный директор Байера Штейдтен, который как раз собрал чемпионский Байер, включая назначение Хаби Алонсо главным тренером Аспириновых.