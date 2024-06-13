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«Вест Хэм» объявил о трансфере бразильского нападающего

вчера, 15:51

Пресс-служба «Вест Хэма» объявила о трансфере нападающего «Палмейраса» Луиса Гильерме.

Контракт с молодым бразильцем подписан до лета 2029 года. Сумма трансфера составила 23 млн евро.

«Вест Хэм» объявил о трансфере бразильского нападающего

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:51
Интересно понаблюдать в летнее трансферное окно именно за ВХ.
эту команду недавно перешел бывший спортивный директор Байера Штейдтен, который как раз собрал чемпионский Байер, включая назначение Хаби Алонсо главным тренером Аспириновых.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:49
вот и готовая замена Пакеты.
говорят, Лукас Пакета получит пожизненный дискв.
пришлось ВХ срочно порядке найти нового бразильца.
Вещий
Вещий
вчера в 17:04
Молотки начинают закладывать будущее команды....
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:55
Всегда приятно видеть новые лица в апл !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:55
Совсем ещё молодой, а сумма внушительная...
Гость
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