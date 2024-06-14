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Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024

вчера, 12:31

Суперкомпьютер Opta Predictor оценил шансы команд на победу в чемпионате Европы 2024 года.

По его данным, главным претендентом на трофей является сборная Франции (18,4 %). Следом идут Англия (17.9 %) и Германия (14.5%). Больше 10 % также отдаётся Португалии (11,1 %) и Испании (10,3 %).

Наименьшие шансы у команды Грузии (0,1 %).

Турнир стартует 14 июня матчем между Германий и Шотландией в Мюнхене.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 20:14
Финал будет франция германия, где победу одержит франция
Predator94
Predator94
вчера в 20:12
Если французы не затупят как на прошлом евро, то выиграют этот евро.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:59, ред.
А Хорватия чё... , в базе данных "умной" машины отсутствует ?
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:25
Посмотрим, насколько прав окажется этот суперкомпьютер.
Не думаю, что Франция выиграет ЕВРО. Скорее всего в финале встретятся:
Англия и Германия. Да и Грузия, не такой уж явный аутсайдер, как кажется. На кураже эта команда способна удивить и преподнести сюрприз.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:59
Англия вылетит в четвертьфинале
lotsman
lotsman
вчера в 14:30
Тут главное кто дойдёт до финальной части. На этом пути и явный фаворит может под откос уйти. А вот из тех, кто дойдёт до финальной части и будет видно, кто фаворит.
wjqbywha6ys6
wjqbywha6ys6
вчера в 13:55
Суперкомпьютер не учитывает многие факторы, типа ошибок судей, состояние игроков и прочее. Поэтому его прогноз не чем не отличается от прогноза любого животного.
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:18
И без компьютера ясно кто фаворит а кто нет, Англия фаворит если не встретятся с Французами, а Франция может вылетить от Швейцарии или Дании, все может быть.
drgv3z7g5gsd
drgv3z7g5gsd
вчера в 12:44
Суперкомпьютер никогда не даст Грузии на победу 0,1%. Это просто ну очень много.
zrw96ahm3afr
zrw96ahm3afr
вчера в 12:42
А мы будем за Сербию болеть, и, немного, за Венгрию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38
Италию не сбрасываем со счетов !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:34
Первую тройку и без супер - пупер назвали бы большинство юзеров.
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