Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024

Суперкомпьютер Opta Predictor оценил шансы команд на победу в чемпионате Европы 2024 года.
По его данным, главным претендентом на трофей является сборная Франции (18,4 %). Следом идут Англия (17.9 %) и Германия (14.5%). Больше 10 % также отдаётся Португалии (11,1 %) и Испании (10,3 %).
Наименьшие шансы у команды Грузии (0,1 %).
Турнир стартует 14 июня матчем между Германий и Шотландией в Мюнхене.
Не думаю, что Франция выиграет ЕВРО. Скорее всего в финале встретятся:
Англия и Германия. Да и Грузия, не такой уж явный аутсайдер, как кажется. На кураже эта команда способна удивить и преподнести сюрприз.
Не думаю, что Франция выиграет ЕВРО. Скорее всего в финале встретятся:
Англия и Германия. Да и Грузия, не такой уж явный аутсайдер, как кажется. На кураже эта команда способна удивить и преподнести сюрприз.