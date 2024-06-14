Суперкомпьютер назвал фаворита Евро-2024

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вчера, 12:31

Суперкомпьютер Opta Predictor оценил шансы команд на победу в чемпионате Европы 2024 года.

По его данным, главным претендентом на трофей является сборная Франции (18,4 %). Следом идут Англия (17.9 %) и Германия (14.5%). Больше 10 % также отдаётся Португалии (11,1 %) и Испании (10,3 %).

Наименьшие шансы у команды Грузии (0,1 %).

Турнир стартует 14 июня матчем между Германий и Шотландией в Мюнхене.