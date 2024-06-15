Владелец «Ромы» близок к покупке прав на «Эвертон»

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сегодня, 00:31

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин договорился с мажоритарным акционером «Эвертона» Фархадом Мошири о покупке «ирисок». В ближайшие дни американский бизнесмен получит эксклюзивные права на завершение сделки.

Мошири владеет 94,1% акций команды из Ливерпуля, в 2016-м он купил 49,9%, а к январю 2022-го дошел до текущей отметки.