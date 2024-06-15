Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Владелец «Ромы» близок к покупке прав на «Эвертон»

сегодня, 00:31

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин договорился с мажоритарным акционером «Эвертона» Фархадом Мошири о покупке «ирисок». В ближайшие дни американский бизнесмен получит эксклюзивные права на завершение сделки.

Мошири владеет 94,1% акций команды из Ливерпуля, в 2016-м он купил 49,9%, а к январю 2022-го дошел до текущей отметки.

«Эвертон» завершил прошлый сезон АПЛ на 15-м месте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Эвертон  Рома
Перевод с skysports.com
Чемпионат Европы 2024 года может принести Германии более 1 млрд долларов
Вчера, 15:47
«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»
13 июня
СлухиТрансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 50 млн фунтов
12 июня
СлухиКонсорциум инвесторов предложил 400 миллионов фунтов за «Эвертон»
11 июня
Слухи«Аль-Иттихад» заплатит около 30 миллионов евро компенсации штабу Гальярдо
10 июня
Опубликован список самых дорогих российских игроков
09 июня
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ fkc3567hy8tw (раскрыть)
сегодня в 10:38
Ага!Точно в цвет))
fkc3567hy8tw
fkc3567hy8tw ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 08:18
А ещё и за волками, и за ирисками
lotsman
lotsman
сегодня в 08:00
Он будет владеть двумя клубами? Или избавится от Ромы?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:44
Скорей всего Рому выставит на продажу
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 07:43
Я не знаю, но думаю хуже то уже не будет
STVA 1
STVA 1 ответ 7zcxfmuswj6g (раскрыть)
сегодня в 07:41
Хочет за двумя зайцами успеть)))
shlomo
shlomo
сегодня в 07:41
Посмотрим на сколько это будет хорошо для ирисок...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:22
Бизнес любит тишину .
Тем более пока вообще ещё ничего не произошло.
adekvat
adekvat ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 07:10
Не футболом, а бизнесом на футболе.
7zcxfmuswj6g
7zcxfmuswj6g
сегодня в 06:17
Он бы лучше Рому до ума довёл
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:39
Вот когда купит тогда и будет разговор
yvzqa572fz3p
yvzqa572fz3p
сегодня в 05:31
Здравствуйте! А мне приз до сих пор не пришел. Долго как то его нет. Всегда 7 - 8 числа приходили. Мне его высылали ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:11
неплохой вариант.
семья Фридкин серьезно увлечена футболом
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 