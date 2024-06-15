«Жирона» связалась со Сперцяном относительно возможного трансфера

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вчера, 18:10

Полузащитник «Краснодара» может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Жирона» связалась с футболистом, чтобы узнать, готов ли он к потенциальному трансферу и переезду в другую страну.

Сперцян пока не дал своего ответа. Если полузащитник ответит согласием, «Жирона» начёт переговоры по трансферу игрока.