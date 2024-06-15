«Жирона» связалась со Сперцяном относительно возможного трансфера

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.
По данным источника, «Жирона» связалась с футболистом, чтобы узнать, готов ли он к потенциальному трансферу и переезду в другую страну.
Сперцян пока не дал своего ответа. Если полузащитник ответит согласием, «Жирона» начёт переговоры по трансферу игрока.
Так вот Годовой оклад Сперцяна в Краснодаре составляет 1.200.000 евро.
А вот годовой оклад лидера Жироны Кристиана Стуани составляет £1 032 716! Или помянутого нами Цыганкова £1 204 835 . Больше только у Блинда £1 531 862! У Давида Лопеса £3 227 237! Захочет он идти на понижение или на такую же зарплату!? Вопрос
Так вот Годовой оклад Сперцяна в Краснодаре составляет 1.200.000 евро.
А вот годовой оклад лидера Жироны Кристиана Стуани составляет £1 032 716! Или помянутого нами Цыганкова £1 204 835 . Больше только у Блинда £1 531 862! У Давида Лопеса £3 227 237! Захочет он идти на понижение или на такую же зарплату!? Вопрос
денбги за Сперцяна найдутся.
когда есть продажи.
денбги за Сперцяна найдутся.
когда есть продажи.
как минимум 3.
лучший вариант карьерного роста. при том что команда играет в ЛЧ !
как минимум 3.
лучший вариант карьерного роста. при том что команда играет в ЛЧ !