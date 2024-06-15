Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Жирона» связалась со Сперцяном относительно возможного трансфера

вчера, 18:10

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в Испании.

По данным источника, «Жирона» связалась с футболистом, чтобы узнать, готов ли он к потенциальному трансферу и переезду в другую страну.

Сперцян пока не дал своего ответа. Если полузащитник ответит согласием, «Жирона» начёт переговоры по трансферу игрока.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Локо» – распродажа. «Зенит» взялся за лучшую «десятку» лиги и топ-латераля
Вчера, 13:00Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии11
Агент Горшкова отреагировал на информацию о переходе игрока в «Спартак»
Вчера, 12:51
В «Пари НН» заявили об отсутствии переговоров с Дзюбой
Вчера, 11:32
Слухи«Зенит» близок к согласованию трансфера Тикнизяна
14 июня
СлухиЛесовой может перейти в «Пари НН»
14 июня
СлухиЗайнутдинов не хочет переходить в «Зенит»
14 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Очень возможно- что захочет. Чтобы уехать в Испанию- вполне может пойти на понижение. Сперцян- парень толковый, прагматичный и в меру хитрый, поэтому, вполне допускаю, что может согласиться и на понижение. Главное- перебраться в Испанию, а там будет видно. Гарантировать, что будет именно так, я не могу, но допустить такой вариант, с определенной долей вероятности можно.)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45
Щас порыскал в инете и увидел что может быть препятствие при переходе в Жирону со стороны самого Сперцяна или может быть агента!
Так вот Годовой оклад Сперцяна в Краснодаре составляет 1.200.000 евро.
А вот годовой оклад лидера Жироны Кристиана Стуани составляет £1 032 716! Или помянутого нами Цыганкова £1 204 835 . Больше только у Блинда £1 531 862! У Давида Лопеса £3 227 237! Захочет он идти на понижение или на такую же зарплату!? Вопрос
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:31
Неудивительно, очень способный игрок!!! Давно его заметил, еще по играм в Киеве...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:27
На Цыганкова есть спрос хороший!
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:07
Продажи есть!Но есть ли в политике клуба линия , покупать дорого!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:40
Цыганкова хотят Валенсия, Севилья и Вильярреал.
денбги за Сперцяна найдутся.
когда есть продажи.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:38
Если это правда , то конечно уйдет
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:22
Думаю что он согласится, поторгуется и согласится!
Capral
Capral
вчера в 18:58
А зачем Жироне Сперцян, если там уже есть Цыганков?! Они, что -в два диспетчера хотят играть?
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:35
Уже уходят но готова ли Жирона платить столько!???Он двадцатку стоит на трансфермаркете!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:29
Лучшая команда испании, надо переходить!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:28
из сенсационной Жироны в летом уйдут много футболистов.
как минимум 3.
лучший вариант карьерного роста. при том что команда играет в ЛЧ !
f4g7p2euyajy
f4g7p2euyajy
вчера в 18:12
От такого предложения не отказываются.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 