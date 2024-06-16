Стало известно, сколько владелец «Ромы» заплатит за права на «Эвертон»

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к покупке «Эвертона».
Бизнесмен заплатит за клуб из Англии 475 миллионов евро и получит 94,1% акций команды.
Премьер-Лига будет проверять эту сделку более месяца, но трудности вряд ли возникнут.
Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к покупке «Эвертона».
Бизнесмен заплатит за клуб из Англии 475 миллионов евро и получит 94,1% акций команды.
Премьер-Лига будет проверять эту сделку более месяца, но трудности вряд ли возникнут.
А американский Friedkin Group как удав, поглощает Эвертон.
Тогда у семьи станут в собственности 3 известных клубов - Рома в Серии А, Канны во Франции и Эвертон в АПЛ.
все больше и больше так называемого горизонтального владения.
City Group, Red Bull, Джим Рэтклифф, вот теперь Фридкин.
на мой взгляд, это не очень правильно...
я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.
много владельцев = конфликт интересов.
как говорят, в Челси есть при Боэли и Уортером.
Хорошо, что идет роста стоимости Челси, теперь клуб вырос в цене на 500 млн.
Челси все еще остается одной из самых популярных футбольных команд в Европе.
Но что будет Эвертоном?
Если даже Ньюкасл испытывает проблемы.
А американский Friedkin Group как удав, поглощает Эвертон.
Тогда у семьи станут в собственности 3 известных клубов - Рома в Серии А, Канны во Франции и Эвертон в АПЛ.
все больше и больше так называемого горизонтального владения.
City Group, Red Bull, Джим Рэтклифф, вот теперь Фридкин.
на мой взгляд, это не очень правильно...
я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.
много владельцев = конфликт интересов.
как говорят, в Челси есть при Боэли и Уортером.
Хорошо, что идет роста стоимости Челси, теперь клуб вырос в цене на 500 млн.
Челси все еще остается одной из самых популярных футбольных команд в Европе.
Но что будет Эвертоном?
Если даже Ньюкасл испытывает проблемы.