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Стало известно, сколько владелец «Ромы» заплатит за права на «Эвертон»

вчера, 08:25

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к покупке «Эвертона».

Бизнесмен заплатит за клуб из Англии 475 миллионов евро и получит 94,1% акций команды.

Премьер-Лига будет проверять эту сделку более месяца, но трудности вряд ли возникнут.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:02
Только время покажет что хорошо а что нет!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:23
Был идеальный вариант с Беллом и Даунингом, но увы, они в пролете.
А американский Friedkin Group как удав, поглощает Эвертон.
Тогда у семьи станут в собственности 3 известных клубов - Рома в Серии А, Канны во Франции и Эвертон в АПЛ.
все больше и больше так называемого горизонтального владения.
City Group, Red Bull, Джим Рэтклифф, вот теперь Фридкин.
на мой взгляд, это не очень правильно...
я за формулу: один человек/компания/фонд = один клуб.
много владельцев = конфликт интересов.
как говорят, в Челси есть при Боэли и Уортером.
Хорошо, что идет роста стоимости Челси, теперь клуб вырос в цене на 500 млн.
Челси все еще остается одной из самых популярных футбольных команд в Европе.
Но что будет Эвертоном?
Если даже Ньюкасл испытывает проблемы.
4mk88byudnss
4mk88byudnss
вчера в 10:12
Такие расходы не окупятся никогда.
Василий 50
Василий 50
вчера в 09:47
А за спиной богатый араб
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:45
Берет клуб с долгами
z8c98be645vj
z8c98be645vj
вчера в 08:44
Сделка хлолщач но каков будет итог???
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:42
Интересно поможет ли это "ирискам"?
Гость
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