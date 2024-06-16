Стало известно, сколько владелец «Ромы» заплатит за права на «Эвертон»

1718515556

вчера, 08:25

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин близок к покупке «Эвертона».

Бизнесмен заплатит за клуб из Англии 475 миллионов евро и получит 94,1% акций команды.

Премьер-Лига будет проверять эту сделку более месяца, но трудности вряд ли возникнут.