Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Бюджет «Пари НН» в новом сезоне будет увеличен

вчера, 11:06

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что в новом сезоне клубный бюджет будет увеличен.

Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация. Увеличен ли он? Да. На какой процент — не могу сказать. Также был утверждён наш подход по трансферам и шорт‑лист по футболистам, с которыми будут заключаться контракты на сезон‑2024/25. Ну и подвели итоги прошлого сезона. Обозначили моменты, на которые надо максимально обратить внимание в плане организации и спортивного процесса.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
НН
Источник: matchtv.ru
СлухиВладелец «Ромы» близок к покупке прав на «Эвертон»
Вчера, 00:31
Чемпионат Европы 2024 года может принести Германии более 1 млрд долларов
14 июня
«Газпром» может стать титульным спонсором «Бешикташа»
13 июня
СлухиТрансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето составляет 50 млн фунтов
12 июня
СлухиКонсорциум инвесторов предложил 400 миллионов фунтов за «Эвертон»
11 июня
Слухи«Аль-Иттихад» заплатит около 30 миллионов евро компенсации штабу Гальярдо
10 июня
Сортировать
Все комментарии
b3cnwcgkqrfx
b3cnwcgkqrfx
вчера в 14:06
... и сами не понимают, что деньги в песок уходят.
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:37
Фармацевт сказал, фармацевт сделал.... Кто этого дурака назначил на должность?
bwj2aqpfzz5h
bwj2aqpfzz5h
вчера в 11:59
Сколько не увеличивай, все равно в пердив вылетят, команда без традиций и богатой истории.
8gezze4xd5t7
8gezze4xd5t7
вчера в 11:53, ред.
У спартака бюджет почти такой же, как и у Зенита, а толку?
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:53
Наверное хотят с ходу вернуться в РПЛ
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:49
Зенит не догонишь
Василий 50
Василий 50
вчера в 11:48
И себя не забудь
shlomo
shlomo
вчера в 11:26
Посмотрим как это скажется на команде... не всегда увеличение бюджета приносит пользу.
drug01
drug01
вчера в 11:14
Это верный знак что поставлена цель возвращения в Лигу
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 