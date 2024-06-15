Бюджет «Пари НН» в новом сезоне будет увеличен

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов сообщил, что в новом сезоне клубный бюджет будет увеличен.

Понятно, что оглашать мы его не можем, так как это внутренняя клубная информация. Увеличен ли он? Да. На какой процент — не могу сказать. Также был утверждён наш подход по трансферам и шорт‑лист по футболистам, с которыми будут заключаться контракты на сезон‑2024/25. Ну и подвели итоги прошлого сезона. Обозначили моменты, на которые надо максимально обратить внимание в плане организации и спортивного процесса.