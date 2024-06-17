Агент Кварацхелии: «Хвича хочет уйти из „Наполи“, чтобы играть в ЛЧ»

Агент полузащитника Хвичи Кварацхелии рассказал, что его клиент хочет покинуть «Наполи».
Хвича хочет покинуть «Наполи», но сейчас всё вниманием приковано к Евро-2024. У Конте большие планы на «Наполи». Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, сейчас для него самое главное – сборная Грузии. Наша цель — команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное, что если он останется «Наполи» — Хвича из-за этого потеряет целый год.
Много слов, а делов меньше.
Много слов, а делов меньше.
Но у Наполи с Конте есть любые перспективы внутри Италии (при условии, что они с Де Лаурентисом не сожрут друг друга хотя бы в течении полугода).
Возможно. Конте может привести Наполи к 3 чемпионству.
Есть контракт, надо работать Хвиче, и остальным. Будет тогда и Лига Чемпионов.
ПСЖ или Челси никуда не денутся. Надо быть благодарным клубу, это ценность превыше всего. Теперь нужно доказывать, что он реально крут в Наполи, а не убегать в другой клуб. Не стоит также забывать Агенту Хвичи, где играет Хвича!!! Неаполитанские ультрас могут воспринять подобные новости довольно болезненно, а от любви до ненависти как говорится один шаг. Помни, что было с Гонсало Игуаин после перехода в Ювентус!!!
Из всего этой истории с Гонсало, я понял только, что в Италии отличные унитазы!!! )))) именно Наполи помог Игуаину почувствовать себя топ-игроком, а не мазилой, который забивает один момент из 10, как было в Реале. А он продался.
Игрока-Иуды никто не любит, каким бы талантом не был.
Деньги ПСЖ не принесут тебе любви и уважения фанатов.
С одной стороны в ПСЖ статистику набивать легче, и в ЛЧ постоянно практика будет, с другой стороны в ПСЖ и конкуренция выше, может присесть на лавку, и потом в аренду.
Ну а такие ультиматумы до добра не доведут, учитывая какой президент в Наполи.
У каждого есть своя цена!
Как президент Наполи продал Гонсало, так и Хвичу продаст. Но за огромные деньги. Всему свое время.
Но такие заявления агента и отца надо остановит.
Но у Наполи с Конте есть любые перспективы внутри Италии (при условии, что они с Де Лаурентисом не сожрут друг друга хотя бы в течении полугода).
Возможно. Конте может привести Наполи к 3 чемпионству.
Есть контракт, надо работать Хвиче, и остальным. Будет тогда и Лига Чемпионов.
ПСЖ или Челси никуда не денутся. Надо быть благодарным клубу, это ценность превыше всего. Теперь нужно доказывать, что он реально крут в Наполи, а не убегать в другой клуб. Не стоит также забывать Агенту Хвичи, где играет Хвича!!! Неаполитанские ультрас могут воспринять подобные новости довольно болезненно, а от любви до ненависти как говорится один шаг. Помни, что было с Гонсало Игуаин после перехода в Ювентус!!!
Из всего этой истории с Гонсало, я понял только, что в Италии отличные унитазы!!! )))) именно Наполи помог Игуаину почувствовать себя топ-игроком, а не мазилой, который забивает один момент из 10, как было в Реале. А он продался.
Игрока-Иуды никто не любит, каким бы талантом не был.
Деньги ПСЖ не принесут тебе любви и уважения фанатов.
С одной стороны в ПСЖ статистику набивать легче, и в ЛЧ постоянно практика будет, с другой стороны в ПСЖ и конкуренция выше, может присесть на лавку, и потом в аренду.
Ну а такие ультиматумы до добра не доведут, учитывая какой президент в Наполи.
У каждого есть своя цена!
Как президент Наполи продал Гонсало, так и Хвичу продаст. Но за огромные деньги. Всему свое время.
Но такие заявления агента и отца надо остановит.
Даже у таких игроков как Месси и Роналду падает результативность в ЛЧ, это особенный турнир. Но не в 3 раза.
Даже у таких игроков как Месси и Роналду падает результативность в ЛЧ, это особенный турнир. Но не в 3 раза.