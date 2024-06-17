Агент Кварацхелии: «Хвича хочет уйти из „Наполи“, чтобы играть в ЛЧ»

Агент полузащитника рассказал, что его клиент хочет покинуть «Наполи».

Хвича хочет покинуть «Наполи», но сейчас всё вниманием приковано к Евро-2024. У Конте большие планы на «Наполи». Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, сейчас для него самое главное – сборная Грузии. Наша цель — команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное, что если он останется «Наполи» — Хвича из-за этого потеряет целый год.