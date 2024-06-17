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Агент Кварацхелии: «Хвича хочет уйти из „Наполи“, чтобы играть в ЛЧ»

сегодня, 00:18

Агент полузащитника Хвичи Кварацхелии рассказал, что его клиент хочет покинуть «Наполи».

Хвича хочет покинуть «Наполи», но сейчас всё вниманием приковано к Евро-2024. У Конте большие планы на «Наполи». Я уверен, что в следующем сезоне они снова квалифицируются в Лигу чемпионов и будут бороться за Скудетто. Но это не значит, что Кварацхелия хочет там остаться. Я не разговаривал с Хвичей на эту тему, сейчас для него самое главное – сборная Грузии. Наша цель — команда, которая играет в Лиге чемпионов. Самое страшное, что если он останется «Наполи» — Хвича из-за этого потеряет целый год.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:04
В Наполи не особо себя проявил и сам ФК Наполи....
Много слов, а делов меньше.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:42
Агент делает свою работу - понятно.
Но у Наполи с Конте есть любые перспективы внутри Италии (при условии, что они с Де Лаурентисом не сожрут друг друга хотя бы в течении полугода).
Возможно. Конте может привести Наполи к 3 чемпионству.
Есть контракт, надо работать Хвиче, и остальным. Будет тогда и Лига Чемпионов.
ПСЖ или Челси никуда не денутся. Надо быть благодарным клубу, это ценность превыше всего. Теперь нужно доказывать, что он реально крут в Наполи, а не убегать в другой клуб. Не стоит также забывать Агенту Хвичи, где играет Хвича!!! Неаполитанские ультрас могут воспринять подобные новости довольно болезненно, а от любви до ненависти как говорится один шаг. Помни, что было с Гонсало Игуаин после перехода в Ювентус!!!
Из всего этой истории с Гонсало, я понял только, что в Италии отличные унитазы!!! )))) именно Наполи помог Игуаину почувствовать себя топ-игроком, а не мазилой, который забивает один момент из 10, как было в Реале. А он продался.
Игрока-Иуды никто не любит, каким бы талантом не был.
Деньги ПСЖ не принесут тебе любви и уважения фанатов.
С одной стороны в ПСЖ статистику набивать легче, и в ЛЧ постоянно практика будет, с другой стороны в ПСЖ и конкуренция выше, может присесть на лавку, и потом в аренду.
Ну а такие ультиматумы до добра не доведут, учитывая какой президент в Наполи.
У каждого есть своя цена!
Как президент Наполи продал Гонсало, так и Хвичу продаст. Но за огромные деньги. Всему свое время.
Но такие заявления агента и отца надо остановит.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:28
А что же он не помог Наполи попасть в ЛЧ? А теперь свои хотелки заявляет.
galem72
galem72
сегодня в 08:25
Чувак откровенно принизил клуб Продюсера. После таких заявлений, Хвиче нужно гнать агента погаными тряпками, если, конечно, он с ним не солидарен.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:07
Хвича не такая уж и звезда чтобы выпендриваться....
ABir
ABir
сегодня в 08:02
Скорее всего все банальнее из-за денег, агент в очередной раз набивает цену своему подопечному, не забывая себя, а перекрывается высокими словами об игре в ЛЧ.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:43
Провел один отличный сезон, по-среднему сыграл второй и уже думает, что он игрок уровня ЛЧ. «Наполи» дал ему первый трофей уровня топ-5, сделал ему имя, а как у клуба дела не пошли, так «гудбай, я достоин играть в ЛЧ, лузеры». Зазвездился, короче.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 07:17
Може сразу в Реал? Будет новым Роналду!
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:04
Хвича плоховато отыграл сезон и к нему сейчас нет такого ажиотажа как раньше. Начавшийся чемпионат европы это шанс для него показать себя в хорошей форме, дабы уйти из наполи
lotsman
lotsman
сегодня в 07:04
Его хотения мало, надо чтобы его захотели.
wvsaq72swuy4
wvsaq72swuy4
сегодня в 06:50
Большие деньги он уже хочет получать, а не играть в Лиге Чемпионов.
Ron09
Ron09
сегодня в 06:15
Какие же игроки Наполи дблбы в том году взяли чемпионат а в этом даже в топ 5 не смогли попасть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:03
А может кто-то из этих двоих словил звезду?...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:09
Тогда надо принять предложение ПСЖ
ОПС
ОПС
сегодня в 04:27
Очень многое зависит от того, какую игру он сможет показать на евро. А уже от этого надо плясать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:02
А как фамилия агента?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:00
Агент хочет много денег
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:47
Останется в Наполи, сто процентов!
Capral
Capral ответ FreshMeat (раскрыть)
сегодня в 01:19
А это не Хвичка стремится- а его агент.
FreshMeat
FreshMeat
сегодня в 01:07
Ничего не показал в ЛЧ, чтобы туда стремиться. В серии А 0,3 гола за игру, в ЛЧ - 0,1. Падение результативности в 3 раза из-за высокого уровня соперников.
Даже у таких игроков как Месси и Роналду падает результативность в ЛЧ, это особенный турнир. Но не в 3 раза.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:46
Давай в Баварию.. Хе.. 🤭
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:34
Правильно. Пусть переходит в топ-клуб.
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