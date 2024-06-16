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«Интер Майами» может подписать обладателя «Золотого мяча»

вчера, 20:55

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС.

По данным источника, «Интер Майами» попробует подписать хорвата. Однако этим летом Модрич не собирается покидать мадридский клуб.

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Все комментарии
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сегодня в 04:49
Модрич уже наигрался и после Реала повесит бутсы на гвоздь.
амурец
амурец
сегодня в 00:51
Ну пока рано, годик поиграет в Реале, а там можно уже и на пенсию можно, поиграть в любительской лиге за хорошую зарплату
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 22:16
    еще год посидит на королевской лавке.
    как поймет, что мало играет, сам успокоится и поедет кайфовать на пляжах в Майами,
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:29
    Рано ещё в любительскую лигу ему, всего то 39 лет.
    Это пусть другие бегут туда в 34-35 годков «поиграть» в соккер.
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 21:18
    Может быть, когда-нибудь, но пока Модричу и в "Реале" хорошо.
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 21:15
    Модрич за Реал ещё год два побегает !
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