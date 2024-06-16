«Интер Майами» может подписать обладателя «Золотого мяча»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС.
По данным источника, «Интер Майами» попробует подписать хорвата. Однако этим летом Модрич не собирается покидать мадридский клуб.
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в МЛС.
По данным источника, «Интер Майами» попробует подписать хорвата. Однако этим летом Модрич не собирается покидать мадридский клуб.
как поймет, что мало играет, сам успокоится и поедет кайфовать на пляжах в Майами,
как поймет, что мало играет, сам успокоится и поедет кайфовать на пляжах в Майами,
Это пусть другие бегут туда в 34-35 годков «поиграть» в соккер.
Это пусть другие бегут туда в 34-35 годков «поиграть» в соккер.