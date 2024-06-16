Упамекано хочет продолжить карьеру в Англии

Защитник Дайотчанкуль Упамекано может покинуть «Баварию».
Несмотря на то, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани доверяет французу, футболист хочет попробовать новый вызов в карьере. Упамекано хотел бы перейти в команду Английской Премьер-Лиги.
Защитник Дайотчанкуль Упамекано может покинуть «Баварию».
Несмотря на то, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани доверяет французу, футболист хочет попробовать новый вызов в карьере. Упамекано хотел бы перейти в команду Английской Премьер-Лиги.
А так, в Англии полно команд, которые могут позволить себе его трансфер
А так, в Англии полно команд, которые могут позволить себе его трансфер