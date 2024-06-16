Упамекано хочет продолжить карьеру в Англии

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вчера, 22:42

Защитник может покинуть «Баварию».

Несмотря на то, что новый тренер мюнхенцев доверяет французу, футболист хочет попробовать новый вызов в карьере. Упамекано хотел бы перейти в команду Английской Премьер-Лиги.