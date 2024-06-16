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Упамекано хочет продолжить карьеру в Англии

вчера, 22:42

Защитник Дайотчанкуль Упамекано может покинуть «Баварию».

Несмотря на то, что новый тренер мюнхенцев Венсан Компани доверяет французу, футболист хочет попробовать новый вызов в карьере. Упамекано хотел бы перейти в команду Английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 03:20
Косячный он для АПЛ. Если в Бундеслиги порой неуклюжий и неповоротливый, то в АПЛ может провалиться куда громче.
А так, в Англии полно команд, которые могут позволить себе его трансфер
Сэйнт Техник
Сэйнт Техник
вчера в 22:57
Если судить по тому, как играет в обороне этот персонаж, то он должен продолжить карьеру не в Англии, а в Мелбет-Первой лиге.
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