Мбаппе тренируется в защитной маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировочным занятиям.
Футболист работает в защитной маске из-за перелома носа.
По слухам, у игрока есть шанс сыграть с командой Нидерландов в пятницу.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировочным занятиям.
Футболист работает в защитной маске из-за перелома носа.
По слухам, у игрока есть шанс сыграть с командой Нидерландов в пятницу.
и если маска Мбаппе станет культовой, то считай, в истории футбола войдет в один ряд с челкой Роналдо, с личным логотипом и петухом.
закончится Евро, выйдет в маске Реала.
станет похож на супергероя из дешевых комиксов, чем на черепаху.
и если маска Мбаппе станет культовой, то считай, в истории футбола войдет в один ряд с челкой Роналдо, с личным логотипом и петухом.
закончится Евро, выйдет в маске Реала.
станет похож на супергероя из дешевых комиксов, чем на черепаху.