Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЕвро-2024

Мбаппе тренируется в защитной маске

вчера, 20:31

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировочным занятиям.

Футболист работает в защитной маске из-за перелома носа.

По слухам, у игрока есть шанс сыграть с командой Нидерландов в пятницу.

Мбаппе тренируется в защитной маске

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПолузащитника «Лилля» госпитализировали
Вчера, 12:14
Слухи«Марсель» близок к трансферу защитника «Бреста»
19 июня
Дешам: «Утром Мбаппе стало немного лучше. В среду будут обследования»
18 июня
Сборная Сербии лишилась основного игрока
18 июня
Ляпорт, Родри и Мората сыграют с Италией
18 июня
Добыли 3 очка, но потеряли лидера. Франция продолжит свой путь на групповом этапе Евро без Мбаппе
18 июняМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:29
С петухом на лбу.
dvn8ucb4bkvw
dvn8ucb4bkvw
вчера в 22:09
Надеюсь на его игре это не скажется!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:34
из черепашки переходит в героя Зорро.
и если маска Мбаппе станет культовой, то считай, в истории футбола войдет в один ряд с челкой Роналдо, с личным логотипом и петухом.
закончится Евро, выйдет в маске Реала.
станет похож на супергероя из дешевых комиксов, чем на черепаху.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 21:32
И что она ему поможет?.. Нос то торчит.. 😀
Incredulous
Incredulous ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:05
Мбаппелянжело
Futurista
Futurista
вчера в 21:00, ред.
Теперь официально...черепашка - ниндзя)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:50
Ничего страшного не произошло . Ни он первый и ни он последний. Удачи тебе с Реалом и сборной !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 