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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2024/2025

Полузащитника «Лилля» госпитализировали

вчера, 12:14

Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок почувствовал недомогание вечером 18 июня. Футболиста немедленно отправили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:09
Крайне скудная информация, даже с учётом того, что надо "уважать личную жизнь игрока"!)
Другое дело жизнь немецкого нападающего Никласа Фюллькруга...
В один день успел отличиться в нескольких эпизодах личной жизни: "напихал" на тренировке Рюдигеру, на разминке приложился как следует к мячу - круглый попал в левую руку одному из болельщиков сборной Германии, бедолагу на носилках, с переломанной рукой увезли в больницу, выйдя на замену на 63 минуте и не долго думая, через пяток минут, приложился повторно к мячу - гол!
Так что надо смотреть "в оба"!)
acm34r3abujg
acm34r3abujg
вчера в 12:22
С большим спортом похоже надо завязывать.
Гость
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