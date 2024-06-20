Полузащитника «Лилля» госпитализировали

Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб был госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок почувствовал недомогание вечером 18 июня. Футболиста немедленно отправили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля.
Полузащитник «Лилля» Набиль Бенталеб был госпитализирован.
Как сообщает пресс-служба французского клуба, игрок почувствовал недомогание вечером 18 июня. Футболиста немедленно отправили на госпитализацию в университетскую больницу Лилля.
Другое дело жизнь немецкого нападающего Никласа Фюллькруга...
В один день успел отличиться в нескольких эпизодах личной жизни: "напихал" на тренировке Рюдигеру, на разминке приложился как следует к мячу - круглый попал в левую руку одному из болельщиков сборной Германии, бедолагу на носилках, с переломанной рукой увезли в больницу, выйдя на замену на 63 минуте и не долго думая, через пяток минут, приложился повторно к мячу - гол!
Так что надо смотреть "в оба"!)
Другое дело жизнь немецкого нападающего Никласа Фюллькруга...
В один день успел отличиться в нескольких эпизодах личной жизни: "напихал" на тренировке Рюдигеру, на разминке приложился как следует к мячу - круглый попал в левую руку одному из болельщиков сборной Германии, бедолагу на носилках, с переломанной рукой увезли в больницу, выйдя на замену на 63 минуте и не долго думая, через пяток минут, приложился повторно к мячу - гол!
Так что надо смотреть "в оба"!)