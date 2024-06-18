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Дешам: «Утром Мбаппе стало немного лучше. В среду будут обследования»

вчера, 22:46

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе, который сломал нос в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).

В среду будут дополнительные обследования, чтобы увидеть, как всё развивается. Очевидно, шок был значительным. Медицинский персонал сделал всё необходимое, чтобы максимально его уменьшить.

Даже если сразу не будет хирургического вмешательства, ему придётся сделать операцию несколько позже. Уже во вторник утром ему стало немного лучше, так что посмотрим. Мы будем внимательно следить за ситуацией каждый день.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:54
Операция будет однозначно, зачем крутить вертеть?
И чем раньше тем лучше.
Человек не занимающийся профессионально спортом будет мучаться с перебитым носом в девяти из десяти случаев...
Мбаппе могут обмануть, надеть маску и выпустить на поле, что может усугубить ситуацию, но впоследствии носопырку надоть будет ровнять, чтобы избежать пожизненных неприятностей....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:59
Рос бы в гетто-получал бы часто в нос, был бы закаленней в этом плане и на такую мелочь сейчас не обратил бы внимание))
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:02
Интересно какую страховку он получит !?
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 22:51
Нос задышал.. Это хорошо..
Гость
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