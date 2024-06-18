Дешам: «Утром Мбаппе стало немного лучше. В среду будут обследования»

Главный тренер сборной Франции рассказал о состоянии нападающего , который сломал нос в матче 1-го тура Евро-2024 с Австрией (1:0).

В среду будут дополнительные обследования, чтобы увидеть, как всё развивается. Очевидно, шок был значительным. Медицинский персонал сделал всё необходимое, чтобы максимально его уменьшить.

Даже если сразу не будет хирургического вмешательства, ему придётся сделать операцию несколько позже. Уже во вторник утром ему стало немного лучше, так что посмотрим. Мы будем внимательно следить за ситуацией каждый день.