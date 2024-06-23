«Спартаку» предложили подписать Гарре

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23 июня 2024, 12:03

«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Крыльев Советов» .

Отмечается, что данный трансфер маловероятен, поскольку у москвичей есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.