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«Спартаку» предложили подписать Гарре

23 июня 2024, 12:03

«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Отмечается, что данный трансфер маловероятен, поскольку у москвичей есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера.

Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
23 июня в 17:27
Это не наш фасон!
Надоть КБ!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
23 июня в 15:12, ред.
Маэстро, прекратите издеваться над больным и старым человеком!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только увидел ролик, еще даже не включая его, увидел любимых актеров- как тут же заржал, и ржу до сих пор, да так, что на клаву не попадаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Маэстро- Вы Гений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Правильно- не сдавайтесь, заграница- Вам поможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Дружище- за Ваши ролики, они- Бесценны, для меня- однозначно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾
ABir
ABir
23 июня в 15:05
А кто предложил-то?
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
23 июня в 14:58, ред.
Ну я как и всякий человек могу ошибаться...одно знаю точно)...

Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
23 июня в 14:48
Печален, Ваш прогноз... Но я, при всём своем пессимизме, в отношении Спартака- настроен оптимистично, а значит- Удачи, Величайшему советскому Клубу и его многочисленной армии болельщиков!!!!!!!)))
lotsman
lotsman
23 июня в 14:40
Это всего лишь предположение журналистов. Гадание на кофейной гуще, так сказать.)
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
23 июня в 14:39
С этим согласен...но для нынешней ситуации нужен новый отечественный футбольный и не только менталитет какой был в СССР в 50-е годы прошлого века...думаю он будет сформирован в течении 10 лет...в европейский футбол россияне не вернутся лет 50...может больше...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
23 июня в 14:33
Ну, если в целом- то да. И всё-таки, такой Клуб как Спартак, должен, всегда, независимо, ни от чего, и ни от кого, показывать настоящий футбол, к какому- обязывает, его Великая и Славная История!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
23 июня в 14:28, ред.
Приветствую!...Сейчас в РПЛ первые 7-8 команд одинаково играют и их одинаково тренеруют...результаты зависят от админресурсов и количества денег от спонсоров...1-3 игрока в командах решают моменты и то не всегда...короче замкнутый понятный цикл на долгие годы...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
23 июня в 14:16
Приветствую, Маэстро!!!
Как бы, Спартаку не просчитаться, с этим игроком, как в своё время- с Глушенковым... Гаре- парень неплохой и мог бы сыграться с Соболем, как, некогда Великолепный Промес. Я пока не вижу качественной движухи в Вашем стане, КБ. Очень хочется ошибиться по поводу Станковича, но скажу Вам, Дружище, как в известном анекдоте: "Кого бы там себе не нашел- оно мне уже не нравится"!)))
Futurista
Futurista
23 июня в 13:15
Гарре?)...да хорэ)...
Варвар7
Варвар7
23 июня в 13:02
Новость не о чём - Спартаку игрок не нужен, и сам он не хочет выступать за клуб...
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