«Спартаку» предложили подписать Гарре

«Спартаку» предложили приобрести нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.
Отмечается, что данный трансфер маловероятен, поскольку у москвичей есть более приоритетные варианты на позицию левого вингера.
Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.
Как бы, Спартаку не просчитаться, с этим игроком, как в своё время- с Глушенковым... Гаре- парень неплохой и мог бы сыграться с Соболем, как, некогда Великолепный Промес. Я пока не вижу качественной движухи в Вашем стане, КБ. Очень хочется ошибиться по поводу Станковича, но скажу Вам, Дружище, как в известном анекдоте: "Кого бы там себе не нашел- оно мне уже не нравится"!)))
Как бы, Спартаку не просчитаться, с этим игроком, как в своё время- с Глушенковым... Гаре- парень неплохой и мог бы сыграться с Соболем, как, некогда Великолепный Промес. Я пока не вижу качественной движухи в Вашем стане, КБ. Очень хочется ошибиться по поводу Станковича, но скажу Вам, Дружище, как в известном анекдоте: "Кого бы там себе не нашел- оно мне уже не нравится"!)))