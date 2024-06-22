Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Стало известно, кто может заменить Баринова в «Локомотиве»

вчера, 23:28

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Алавес».

Испанский клуб намерен сделать новое предложение по трансферу россиянина.

Если Баринов покинет «железнодорожников», московский клуб попытается подписать на его место Артёма Тимофеева из «Ахмата».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Пари НН» объявили о скором подписании вратаря Никиты Медведева
Вчера, 22:42
Худяков близок к переходу в «Штурм»
Вчера, 21:35
Слухи«Зенит» запросил у «Палмейраса» 17 млн евро за Клаудиньо
Вчера, 21:23
«Локомотив» и ещё два клуба РПЛ интересуются полузащитником «Коньяспора»
Вчера, 17:49
СлухиДва клуба РПЛ претендуют на подписание Помазуна
Вчера, 17:25
Будущее Помазуна в ЦСКА будет зависеть от разговора с Николичем
Вчера, 14:37
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Митя Митин (раскрыть)
сегодня в 11:15
Тише...а то "Алавес" услышит
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:00
Феноменально! Распродаём основной состав! Ура!!!

В новом сезоне: никого не покупаем (бабло руководству нужно для более "высоких" целей), обходимся тем, что останется после распродажи, верим в "гений" ГалакТюхи и боремся за выживание в РПЛ. Какая прелесть!
adekvat
adekvat ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 07:15
У них одна стратегия купи продай.
d9jzj78kfb4f
d9jzj78kfb4f
сегодня в 06:47
Ахмат значит против этого перехода.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:09
Как по мне Тимофеев получше Баринова будет!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:08
Локомотив решил всех продать...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:38
Интересно, у клуба есть какая-то стратегия
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:35
Короче в Локо распродажа! Если так дело пойдет то думаю у них задача будет удержаться в РПЛ
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 