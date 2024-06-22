Стало известно, кто может заменить Баринова в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти в «Алавес».
Испанский клуб намерен сделать новое предложение по трансферу россиянина.
Если Баринов покинет «железнодорожников», московский клуб попытается подписать на его место Артёма Тимофеева из «Ахмата».
В новом сезоне: никого не покупаем (бабло руководству нужно для более "высоких" целей), обходимся тем, что останется после распродажи, верим в "гений" ГалакТюхи и боремся за выживание в РПЛ. Какая прелесть!
В новом сезоне: никого не покупаем (бабло руководству нужно для более "высоких" целей), обходимся тем, что останется после распродажи, верим в "гений" ГалакТюхи и боремся за выживание в РПЛ. Какая прелесть!