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«Спартак» хочет купить нападающего сборной Мексики

23 июня 2024, 09:55

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес привлёк внимание «Спартака».

Москвичи уже контактировали с игроком. В течение двух недель футболист и его окружение сообщат о своём решении.

Мексиканец также может продолжить карьеру в Англии.

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Все комментарии
Алексей Филин
Алексей Филин
23 июня в 20:43
«Спартак» хочет Хименес нет.
Хиромант
Хиромант
23 июня в 19:34
«Спартак» хочет купить нападающего сборной Мексики...

- Ну-ка, стоп-стоп, ребята. А кто тут недавно с душераздирающими комментами убеждал всех, что Зенит, покупая иностранцев, гробит российскую "перспективную" молодёжь, а заодно и сборную России???
- А вот если СпаМ, или Локо, или Динамо, или ЦСКА, иди Краснодар покупают себе иностранцев - это нормально?! Это просто усиление, и ничего личного!?
- Ну Вы, блин, даёте! О чём с вами после этого говорить?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
23 июня в 18:51
Ему и Угальде будет комфортнее вместе
q9ygbs6vj5ra
q9ygbs6vj5ra
23 июня в 17:41
Надо же и спартаку чем-то похвалиться на трансферном рынке, только это все мечты, примерно такие же, как и чемпионстово.
derrik2000
derrik2000
23 июня в 16:41
Как-то не очень верится, что на ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ (40 млн евриков) Спартак раскошелится.
С учётом того, что ему всего 23 и за ним уже клубы из ТОП-5 в очередь стоят...
Хотя ВДРУГ он потомок южноамериканских коммунистов???
)))))
Александр Рябов
Александр Рябов
23 июня в 15:58, ред.
Мексы вообще радуют. Играют, жёлтые не получают, корректные и собранные, всё чётко. Удивительная команда для горячей Америки эта сборная Мексики. Тёмная лошадка Копы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
23 июня в 15:22
Нет...Соболев ваш....
Неперевоспитуем....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 июня в 13:13
adekvat
adekvat
23 июня в 12:45
Арсенал, Атлетико, Ювентус им интересуются, а он в Спартак пойдет?
lotsman
lotsman
23 июня в 12:39
В течении двух недель игрок с агентом будут изучать, что такое Спартак из РПЛ, и сравнивает этот вариант с вариантами Ювентус, Атлетико, Арсенал. Вариантов много. Всё будет зависеть от приоритета желания игрока. Что конкретно он хочет получить от перехода в другую команду.)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 июня в 12:20
Соболева вам за 30)
Шуnя771
Шуnя771
23 июня в 11:54
"Хочет купить...", "интересуется"...
А когда будем не дразнить, а покупать реально?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 июня в 11:30
Почему не Беллингема и Ямаля ???
Они явно не хуже...в плане усиления...
Amellus Amellus
Amellus Amellus ответ Вещий (раскрыть)
23 июня в 11:14
Он с горшка за Спартак! 👶🤣
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
23 июня в 11:06
Ну это не сопоставимо Спартак и АПЛ...)))
STVA 1
STVA 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
23 июня в 10:52
Я это примерно и имел в виду
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ STVA 1 (раскрыть)
23 июня в 10:47, ред.
Нападающий то отличный...
Но.....контракт до 2027-го года....
И ценник.....
Чтоб купить его надо продать своих игроков штук 8....+арену...+спортбазу...))...и метро переименовать...в "Проспект Хименеса"....
Роттердамские роттердамцы сами за 6 млн взяли пару лет назад...сейчас миллионов 50 у англичан запросят....
Как в эту финансовую операцию оказался замешан Спартак пока непонятно....
STVA 1
STVA 1
23 июня в 10:37
Нападающий шикарный для нашего чемпионата. Статистика отличная. В прошлом чемпионате в 30 играх 23 гола вроде и 6 передач. Но существуют две проблемы как мне кажется.
1) это судя по статье им интересуются в АПЛ
2) Не менее важная это цена. На трансфер макете он стоит 40 мл и контракт до 2027 года. Думаю автоматом ещё пол цены накинут.
Пойдут ли КБ на такие траты?
STVA 1
STVA 1 ответ Вещий (раскрыть)
23 июня в 10:29
Ну тут ещё дело в размере контракта
Futurista
Futurista
23 июня в 10:25
Вещий
Вещий
23 июня в 10:24
Интересный у него выбор РПЛ или АПЛ.... и что же он выберет?
Гость
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