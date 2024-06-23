«Спартак» хочет купить нападающего сборной Мексики...

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23 июня 2024, 09:55

Нападающий «Фейеноорда» привлёк внимание «Спартака».

Москвичи уже контактировали с игроком. В течение двух недель футболист и его окружение сообщат о своём решении.

Мексиканец также может продолжить карьеру в Англии.