«Спартак» хочет купить нападающего сборной Мексики...

Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес привлёк внимание «Спартака».
Москвичи уже контактировали с игроком. В течение двух недель футболист и его окружение сообщат о своём решении.
Мексиканец также может продолжить карьеру в Англии.
Нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес привлёк внимание «Спартака».
Москвичи уже контактировали с игроком. В течение двух недель футболист и его окружение сообщат о своём решении.
Мексиканец также может продолжить карьеру в Англии.
1) это судя по статье им интересуются в АПЛ
2) Не менее важная это цена. На трансфер макете он стоит 40 мл и контракт до 2027 года. Думаю автоматом ещё пол цены накинут.
Пойдут ли КБ на такие траты?
1) это судя по статье им интересуются в АПЛ
2) Не менее важная это цена. На трансфер макете он стоит 40 мл и контракт до 2027 года. Думаю автоматом ещё пол цены накинут.
Пойдут ли КБ на такие траты?