Мамардашвили почти повторил рекорд по сэйвам за матч на Евро

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вчера, 18:20

Вратарь Грузии сделал 11 сэйвов в матче группового этапа Евро-2024 против Чехии (1:1).

Это лучший результат на чемпионатах Европы со времен голкипера Ирландии на Евро-2012 в матче против Испании (тоже 11).

Рекордсменом по количеству сэйвов за один матч на чемпионатах Европы является латвиец , который сделал 12 сэйвов на Евро-2004 против Нидерландов.