Мамардашвили почти повторил рекорд по сэйвам за матч на Евро

Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили сделал 11 сэйвов в матче группового этапа Евро-2024 против Чехии (1:1).
Это лучший результат на чемпионатах Европы со времен голкипера Ирландии Шея Гивена на Евро-2012 в матче против Испании (тоже 11).
Рекордсменом по количеству сэйвов за один матч на чемпионатах Европы является латвиец Александр Колинько, который сделал 12 сэйвов на Евро-2004 против Нидерландов.
в матче с Португалии всевозможные шансы на рекорд.
шквал атак и отбойные удары обеспечат команда Роналду.
в матче с Португалии всевозможные шансы на рекорд.
шквал атак и отбойные удары обеспечат команда Роналду.