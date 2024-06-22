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Мамардашвили почти повторил рекорд по сэйвам за матч на Евро

вчера, 18:20
ГрузияЛоготип футбольный клуб Грузия1 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Вратарь Грузии Гиорги Мамардашвили сделал 11 сэйвов в матче группового этапа Евро-2024 против Чехии (1:1).

Это лучший результат на чемпионатах Европы со времен голкипера Ирландии Шея Гивена на Евро-2012 в матче против Испании (тоже 11).

Рекордсменом по количеству сэйвов за один матч на чемпионатах Европы является латвиец Александр Колинько, который сделал 12 сэйвов на Евро-2004 против Нидерландов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:47
ничего.
в матче с Португалии всевозможные шансы на рекорд.
шквал атак и отбойные удары обеспечат команда Роналду.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:32
Очень хороший матч провёл.
Гость
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