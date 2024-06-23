Кейна отправляют в запас сборной Англии. Грозные снайперы на Евро-2024 уступают автоголам

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вчера, 12:23

У крутых футболистов пока мало голов.

Знаменитые нападающие на обочине на Евро-2024

Многие известные атакующие футболисты, помимо парочки юных талантов, страдают на чемпионате Европы. Мбаппе сломал нос, играя за верховой мяч, врезался в плечо сопернику. Обошлось без операции и пропуска турнира, но у Килиана будет маска. На закрытой тренировке, говорят, забивает голы. Но в контактной игре французу из скучной пока Франции станет сложнее. У Мбаппе ни одного гола на Евро за всю карьеру. Причем нет гарантий, что в плей-офф Килиану забивать станет проще, за ним внимательно следят.

А в Англии взялись за критику капитана Кейна. Гражданина Харри горячие британские головы предлагают посадить на лавку в матче последнего тура. Хотят опробовать другой вариант построения атаки, обвиняя опытного нападающего «Баварии» в недостаточной мобильности. Гари Линекер дошел до объяснений в прямом эфире – буквально показывал, как надо работать нападающему сборной Англии. Отскакивать в глубину, стягивать на себя соперников, создавать пространство для Беллингема, Фодена и других игроков атаки.

С одной стороны, Линекер прав. Скучная игра Англии Саутгейта озадачила в первых двух турах, претензии обоснованные. С другой, даже высокая средняя результативность Гари за Англию – Линекер забивал по 0.6 гола за игру, не мешает Кейну заткнуть рот эксперту своей статистикой – 0.7 гола за матч. Учат играть в футбол лучшего снайпера «Трех львов» в истории. Но шикарный по голам и ужасный по трофеям сезон Кейна в «Баварии» забрал у него много моральных и физических сил, ему не хватает свежести.

Лучший снайпер европейских лиг не играет задорно. Первая в карьере «Золотая бутса» осталась в клубной части сезона, а на Евро нужна искренность, на которую явно не хватает энергии. Форвард уровня Кейна, забивавший с центра поля, всегда может проснуться в любом из матчей. Одним хет-триком умножит свои шансы на приз главному снайперу Евро-2024. Но страдают на турнире не только два главных нападающих топ-5, попавших на Евро – Мбаппе и Кейн, но даже более скромные успешные снайперы.

Довбик, Опенда, Палмер и Левандовски без голов

Смотрим на рейтинг лучших нападающих топ-5. Выбираем тех, кто добрался на Евро-2024, в отличие от норвежцев Холанда и Серлота. И видим список разочарований. Довбик не забивал за сборную Украины на Евро. Против Румынии и Словакии у Артёма три удара по воротам, ни одного в створ. А конкурент Яремчук принес победу в последнем матче, обработав сложнейший пас верхом – укротил мяч носком ноги и вторым касанием подошвой переправил мяч в сетку. Тогда как нападающий «Жироны» начал турнир очень вяло.

Бельгиец Опенда, забивший 24 гола в Бундеслиге за «Лейпциг», в сборной уступает место в основе ветерану Лукаку. Против Румынии даже не вышел на замену. Палмер не сыграл ни минуты на Евро-2024 за сборную Англии, хотя в АПЛ забил 22 гола и сделал 11 ассистов. Всем, кто впечатлил на клубном уровне, безумно тяжело радовать голевыми действиям на Евро. У Беллингема есть победный мяч Сербии, но у Джуда не лучший футбол на турнире, особенно в атаке. Фоден тоже стал героем шуток британцев, Фил слабо начал турнир.

Опытный Роберт Левандовски покинул Евро первым, ведь Польша проиграла два матча подряд. У 32-летнего хорвата Будимира есть удачный выход на замену – форвард сделал ассист в игре с Албанией. Но, во-первых, Хорватия потеряла очки против аутсайдера группы – соперник сравнял счет. Во-вторых, Будимира сложно назвать звездой, невзирая на 17 голов и 2 ассиста Анте в Ла Лиге за «Осасуну». Сербу Влаховичу, французам Гризманну и Тюраму голы за клубы не помогают на Евро-2024. Важно понять, в чём же причины?

Скоротечность турнира – раз. Не успевают прийти в себя. Сильные середняки – два. Албания и Грузия красиво играют на Евро, нет простых соперников. Румыния может выйти в плей-офф, как и многие другие, кого там не ждали. И вертикальный футбол намекает на контратаки. В таком стиле проще тем, кого не накрывают в первую очередь. Защитники знают, что надо поймать Лукаку в офсайд. А Микаутадзе из сборной Грузии впервые видят, играют против него иначе. Но главная причина – разница между мирами сборных и клубов.

Грозные форварды сломались без клубного стиля

В национальных лигах высоко или самые богатые, или самые умные в плане селекции. «Жирону» грамотно собрали, поэтому выше многих клубов в Испании. А в сборную футболистов не закупить. При этом Францию, Англию, Германию и многие другие ведущие сборные Европы выручает жажда детей иммигрантов стать футболистами. Но даже когда в атаке Англии талантливые наследники приезжих ирландцев (Кейн и Беллингем) и африканцев (сам Джуд, Сака и Палмер), всегда нужно время для поиска сыгранности.

В сборной надо ставить на патриотизм, на единение вопреки объективным преградам, на тактические нюансы и на свободу. Без клубного стиля номинально лучшим футболистам сложнее, в чём наглядно убедились после двух туров увлекательного турнира. Даже бывалым людям, вроде кудряшки Гризманна – Антуан был лучшим снайпером Евро в прошлом, невероятно тяжело собирать голы. У голкипера Бельгии есть созданный мяч, пас Кастелса через всё поле привёл к голу Де Брюйне, а у форвардов часто «сухари».

Мистер Автогол набрал 6 мячей. У Лукаку три мяча отменены из-за нарушений правил в атаке. А лучшими снайперами с 2 голами у каждого являются грузин Микаутадзе, словак Шранц и единственная звезда в списке – немец Мусиала. Без клубной сыгранности отстают пока даже Кейн и Мбаппе. Также помним о рекордсмене Роналду. Криштиану обычно хорош на Евро, но в Германии пока не забивал. С турками сыграл лучше, чем с чехами, но у легенды 1 ассист и xG как у Кейна – единица.